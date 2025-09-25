Тръмп иска разследване на "саботажи" срещу него в ООН

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че службите разследват това, което той определи като "саботаж" в Организацията на обединените нации. Неизправност на ескалатор или проблеми със звука са попречили на появата му пред световната организация ден по-рано, съобщава "Ройтерс". В публикация на платформата си Truth Social Тръмп заяви, че ескалатор, превозващ него и съпругата му Мелания, е "спрял рязко" по пътя към главния етаж, почти причинявайки падането им. Той призова за арестуването на отговорния.

Не едно, не две, а три много зловещи събития

Той също така каза, че е бил изключен звукът в началото на речта му и че световните лидери в залата не са могли да го чуя.

"Не едно, не две, а три много зловещи събития!", написа Тръмп.

Служители на ООН заявиха, че вграденият механизъм за безопасност на ескалатора е бил задействан и че телесуфлерът е бил управляван от Белия дом, а не от организацията. Служители на ООН не са отговорили веднага на искане за коментар относно призива на Тръмп за разследване. Служител на ООН заяви пред "Ройтерс" във вторник, че Белият дом е използвал собствен телесуфлер.

Федералните власти арестуваха по-рано 33-годишния Джейкъб Самюъл Уинклер от Вашингтон за насочване на лазерна показалка към президентския хеликоптер Marine One, на борда на който е бил президентът Тръмп.

Инцидентът е станал в събота, малко след излитането на хеликоптера от Белия дом. Според декларация на служител от Тайните служби, патрулен агент е забелязал Уинклер да върви по тротоара без риза и да говори на висок глас сам със себе си. Когато агентът осветил мъжа с фенерче, той насочил червен лазерен лъч към лицето му.

Малко след това, докато Marine One прелитал над тях, Уинклер насочил лазера към хеликоптера. Според агента, това е създало риск за временно заслепяване или дезориентиране на пилотите, което би могло да доведе до въздушен сблъсък с други хеликоптери в района.

"Това поведение застрашава Marine One и всички на борда, заяви главният прокурор на Вашингтон Жанин Пиро в изявление. Ако извършите това деяние, ще бъдете идентифицирани и подведени под отговорност." След ареста Уинклер твърдял, че обикновено насочва лазера към обекти като пътни знаци и не знаел, че това е незаконно спрямо Marine One. При обиска у него бе открит и малък нож.

Обвинението срещу него е за насочване на лазер към самолет - федерално престъпление, което се наказва с до пет години затвор.

