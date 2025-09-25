Какво означава цветът на акумулаторния индикатор?

Подробен поглед върху конструктивните характеристики на съвременните акумулатори показва, че като правило говорим за три цвята на индикатора - зелен, бял и черен (някои модели имат и червен оттенък). В зависимост от това кой от тях виждаме в прозореца на индикатора, можем да направим заключение за нивото на зареждане на акумулатора и състоянието на електролитния разтвор.

Ако индикаторът за капацитет на акумулатора е в един от следните цветове, това показва наличието или липсата на проблеми.

Зелен индикатор

Такъв индикатор показва, че всичко е наред - акумулаторът е напълно зареден и не се нуждае от презареждане, което означава, че режимът на работа на автомобила може да бъде нормален.

Още: Няколко начина да разберете дали акумулаторът ви умира

Червен индикатор

Това е причина за тревога, както всички други сигнали с този цвят. Ако видите този цвят в индикатора, значи акумулаторът е силно разреден, което означава, че трябва да се зареди възможно най-бързо с помощта на специално устройство. В този случай двигателят може да не стартира.

Черен индикатор

Мнозина неопитни шофьори не знаят какво да правят, когато открият този цветен индикатор на акумулатора. Съвсем просто е - в този случай говорим за аналог на червения индикатор. Необходимо е незабавно да използвате зарядното устройство, за да може акумулаторът да се използва отново по предназначение.

Още: Може ли да се зарежда акумулатор директно в автомобила, без да се премахват клемите

Бял индикатор

В акумулатора сериозно липсва електролитен разтвор. В този случай липсата на дестилирана вода може да се попълни само чрез разглобяване на корпуса на акумулатора. Най-добре е да потърсите помощ от професионалисти.

Така че, цветът на индикатора на акумулатора, освен нивото на заряда, показва състоянието на електролита. Ако е зелен, няма от какво да се притеснявате, но ако се появи червен или черен, акумулаторът се нуждае от зареждане.

Ако в прозореца се появи бял цвят, това показва недостиг на електролитен разтвор. Напълно възможно е да се добави работна течност в секциите на съвременен акумулатор, но първо трябва да се уверите, че няма пукнатини или повреди по корпуса му. Наличието на дефекти може да бъде причинено от липса на дестилирана вода, която постепенно просто се изпарява. Също така, теч може да възникне в специалните клапани, които са отговорни за освобождаването на излишното налягане. За да добавят дестилирана вода към акумулатора, шофьорите използват различни методи, включително пробиване на отвори в корпуса. Експертите не препоръчват прибягването до такива методи.

Още: Как да разберете дали акумулаторът ви ще преживее зимата?

Ще свети ли винаги зелената светлина на работещ акумулатор?

Понякога дори работещ генератор или използването на специално зарядно устройство не водят до появата на такъв окуражителен сигнал. Има няколко възможни причини. Една от тях може да е презареждането на акумулатора, в резултат на което се появяват мехурчета в кипящата работна течност. Този процес обикновено е съпроводен със сулфатиране на плочите, което води до намаляване на капацитета и производителността на акумулатора. Също така, акумулаторът може да не държи добре заряда, например поради износени или повредени пластини, счупени контакти и др.

Ако няма достатъчно течност в секциите на автомобилния акумулатор, зелен цвят няма да се появи в индикатора.

На първо място, трябва да се уверите, че има достатъчно работна течност в секциите на акумулатора. Ако е необходимо, трябва да компенсирате недостига с дестилирана вода. Акумулаторите, които са спрели да поддържат заряда, подлежат на подмяна. Когато има съмнение, че акумулаторът е бил презареден, десулфатирането на пластините може да помогне.

При обслужване на акумулатора трябва да спазвате всички препоръчителни предпазни мерки и да използвате лични предпазни средства. Сярната киселина, съдържаща се в електролитния разтвор, и отделянето на токсичен газ могат да бъдат вредни за човешкото здраве.

Още: Как някои шофьори убиват алтернатора дори на нова кола