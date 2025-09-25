Така функционира правовата държава в България и затова се налага да си вадим кирливите ризи пред Брюксел

Думите от заглавието са на политолога доц. Петър Чолаков, който добави: "Надежа взорът от нийде не види". Доцентът говори в студиото на сутрешния блок на БНТ - той визира работата на правосъдието ни, правейки съпоставка между случаите с варненския кмет Благомир Коцев и бившия зам.-ръководител на столичното следствие Петър Петров-Петьо/Пепи Еврото - Още: Заради ареста на Благомир Коцев: Евродепутати атакуват плащанията към България

Доц. Чолаков коментира как Коцев не излиза от ареста, макар че било видимо, че няма да избяга, а и иска домашен арест, докато в случая с Еврото изведнъж свидетели почват "да забравят", а и самият обвиняем все така си остава неуловим за МВР и прокуратурата

Под ръководството на Еврото, през месец май, 2005 година, в Следствието постъпва на работа и Делян Пеевски. 5 месеца по-късно Пеевски става зам.-министър на държавната политика при бедствия и аварии. През 2007 година обаче, премиерът на Тройната коалиция Сергей Станишев, уволнява Пеевски, като причината за това са твърдения на изпълнителния директор на все още държавната тогава "Булгартабак" - Христо Лачев, че Пеевски му е оказвал натиск. Срещу Пеевски е образувано досъдебно производство за длъжностно престъпление, но само няколко месеца по-късно то е прекратено поради липса на доказателства. Официално не е ясно защо, неофициално се говори, че Петьо Еврото е отказал да свидетелства в полза на Лачев и твърденията му.

"Пеевски решава и реални проблеми, когато става въпрос за проблеми на малки населени места", призна още доц. Чолаков, давайки примери с прокарване на вода и казвайки, че такива неща лидерът на ДПС Ново начало ще свърши.

"Можеше да има протести", но не и с обявено намерение, че ще ни спират парите отвън, оплака се пред bTV лидерът на СДС Румен Христов. Партията отдавна е в твърд съюз с ГЕРБ. Христов добави и, че Благомир Коцев го разследват за стопански нарушения, не за сваляне на властта и затова не можело да се гледа на него като на Нелсън Мандела. Христов и не се съгласи, че сегашното развитие на нещата напомня за 2013 година и опитът Делян Пеевски да поеме контрол над държавата, като стане ръководител на ДАНС