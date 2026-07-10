Зеленски с оферта към "Мицубиши" за производство на "Пейтриът". САЩ са доволни от тестовете на украинските дронове

Украйна проявява интерес към сътрудничество с японската компания "Мицубиши", която има лиценз за производство на ракети за противовъздушната система "Пейтриът" заедно с нужния опит за направата им. Това каза президентът Володимир Зеленски на пресконференция. "Знаем какво прави "Мицубиши". Тя е показала много висок стандарт в производството на ракети за системата "Пейтриът". Вероятно това е най-силният пример днес за това как една компания може да изгради собствено производство на противоракетни системи, след като получи американски лиценз. Разбира се, бихме искали да ги видим в Украйна. Бихме приветствали обмен на опит, но това зависи от готовността на японската страна", каза Зеленски, цитиран от Укринформ.

Президентът отбеляза още, че Украйна изпитва голямо уважение към Япония, нейните технологии и постижения.

"Готови сме да споделим нашите разработки и технологии. Убеден съм, че в много области ще имаме обща визия", подчерта той.

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През април Япония одобри промени, с които на практика премахна ограниченията върху износа на японско оръжие.

САЩ вече тестват украинските дронове

Междувременно Зеленски обяви, че САЩ вече тестват украинските дронове и Украйна получава "много положителна обратна връзка". Споразумението за закупуване на украинските дронове от Вашингтон ще бъде подписано, след като САЩ тестват моделите, предоставени от Украйна, поясни той вчера на пресконференция.

"Сделката за дронове между Украйна и Съединените щати все още не е подписана, но вече са подписани някои документи, така че американската страна да може да получава различни видове дронове от Украйна, от които САЩ се интересуват за тестване. Те включват въздушни дронове и морски дронове. След това ще преминем към следващия етап – Сделката за дронове. Но тестването вече е в ход и получаваме много положителна обратна връзка – това е факт", каза той.

Зеленски: Не е само Русия, и други държави не искат Украйна да разработва свои системи за противовъздушна отбрана

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