Тръмп: Иранците молят за сделка, ако не го направят, ще бъдем най-лошият им кошмар (ВИДЕО)

26 март 2026, 20:34 часа 296 прочитания 0 коментара
Президентът Доналд Тръмп призова Иран да сключи споразумение, с което да бъдат прекратени бомбардировките от САЩ и Израел. Той заплаши, че в противен случай Техеран ще се изправи пред още удари. "Сега те, тоест Иран, имат шанс да се откажат от ядрените си амбиции завинаги и да поемат по нов път напред", каза Тръмп по време на заседание на кабинета в Белия дом. "Ще видим дали искат да го направят. Ако не го направят, ние ще бъдем най-лошият им кошмар. Междувременно просто ще продължим да ги взривяваме“, добави той.

"Сега имат шанс да сключат сделка, но това зависи от тях. Те молят да сключат сделка. Ще видим дали можем да постигнем подходящата. Ако сключат подходящата сделка, тогава ще се отвори Ормузкият пролив", обясни още той.

Американският президент каза, че иранците разговарят със САЩ и ги определи като отчаяно стремящи се да сключат сделка – нещо, което Техеран отрече. Той също така нарече иранските представители "велики преговарящи" и заяви, че се стреми към споразумение, което ще отвори Ормузкия проток и ще спре военните амбиции на Техеран. "Те не са глупаци; те са много умни, всъщност, по определен начин. Те са страхотни преговарящи", похвали той иранските представители.

Президентът на САЩ допусна, че сделка може в крайна сметка да не бъде постигната. "Не знам дали ще можем да го направим", каза той за перспективите за сделка. "Не знам дали сме готови да направим това", обясни той. "Успяхме да унищожим вероятно близо 90% от стартовите установки и вероятно над 90% от самите ракети, почти всичко, което изстреляха, го свалихме", каза още той.

Тръмп обаче отказа да отговори на въпроса дали има намерение да изпрати военни, които да установят контрол над иранския обогатен уран. "Защо да отговоря на този въпрос? Ща за въпрос е това. Да, ще изпратим военни, утре в 3 часа. Как може да задавате такъв въпрос и да очаквате отговор", попита иронично той.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран да започне да се "отнася сериозно" към преговорите за слагане на край на войната, предаде Асошиейтед прес. Тръмп направи изявлението си в социалните мрежи днес - 27-ия ден от конфликта в Близкия изток и след като Техеран отхвърли неговия 15-точков план за примирие. "По-добре да се отнесат сериозно, преди да е твърде късно, защото когато това стане, няма да има връщане назад и няма да е красиво", каза той.

Елин Димитров Отговорен редактор
