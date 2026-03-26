Тръмп: Иранците молят за сделка, ако не го направят, ще бъдем най-лошият им кошмар (ВИДЕО)

Президентът Доналд Тръмп призова Иран да сключи споразумение, с което да бъдат прекратени бомбардировките от САЩ и Израел. Той заплаши, че в противен случай Техеран ще се изправи пред още удари. "Сега те, тоест Иран, имат шанс да се откажат от ядрените си амбиции завинаги и да поемат по нов път напред", каза Тръмп по време на заседание на кабинета в Белия дом. "Ще видим дали искат да го направят. Ако не го направят, ние ще бъдем най-лошият им кошмар. Междувременно просто ще продължим да ги взривяваме“, добави той.
"Сега имат шанс да сключат сделка, но това зависи от тях. Те молят да сключат сделка. Ще видим дали можем да постигнем подходящата. Ако сключат подходящата сделка, тогава ще се отвори Ормузкият пролив", обясни още той.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 26, 2026
They now have a chance to make a deal, but that’s up to them.
They are begging to make a deal. We'll see if we can reach the right one. If they make the right deal, then the Hormuz Strait will open up.
Американският президент каза, че иранците разговарят със САЩ и ги определи като отчаяно стремящи се да сключат сделка – нещо, което Техеран отрече. Той също така нарече иранските представители "велики преговарящи" и заяви, че се стреми към споразумение, което ще отвори Ормузкия проток и ще спре военните амбиции на Техеран. "Те не са глупаци; те са много умни, всъщност, по определен начин. Те са страхотни преговарящи", похвали той иранските представители.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 26, 2026
They are not fools; they are very smart, actually, in a certain way.
They are great negotiators.
Президентът на САЩ допусна, че сделка може в крайна сметка да не бъде постигната. "Не знам дали ще можем да го направим", каза той за перспективите за сделка. "Не знам дали сме готови да направим това", обясни той. "Успяхме да унищожим вероятно близо 90% от стартовите установки и вероятно над 90% от самите ракети, почти всичко, което изстреляха, го свалихме", каза още той.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 26, 2026
We have knocked out close to 90% of launchers and probably more than 90% of the missiles themselves.
Тръмп обаче отказа да отговори на въпроса дали има намерение да изпрати военни, които да установят контрол над иранския обогатен уран. "Защо да отговоря на този въпрос? Ща за въпрос е това. Да, ще изпратим военни, утре в 3 часа. Как може да задавате такъв въпрос и да очаквате отговор", попита иронично той.
Reporter: Are you going to go in for the uranium in Iran?— Clash Report (@clashreport) March 26, 2026
Trump: Why would I answer that question?
По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран да започне да се "отнася сериозно" към преговорите за слагане на край на войната, предаде Асошиейтед прес. Тръмп направи изявлението си в социалните мрежи днес - 27-ия ден от конфликта в Близкия изток и след като Техеран отхвърли неговия 15-точков план за примирие. "По-добре да се отнесат сериозно, преди да е твърде късно, защото когато това стане, няма да има връщане назад и няма да е красиво", каза той.