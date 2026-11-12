Шефът на Nvidia имал втора афера, бордът на директорите се готви да го уволни

Бордът на директорите на Nvidia се готви да уволни главния изпълнителен директор Дженсен Хуанг, след като стана ясно, че той е имал две извънбрачни връзки - едната с предполагаема китайска шпионка, а другата със служителка на компанията, пише Wall Street Jurnal.

Бордът планира да се срещне днес, за да определи бъдещето на Хуанг, съобщиха запознати с казуса.

Неговото напускане би сложило край на епоха, през която той предвождаше глобалния възход на изкуствения интелект и се превърна в геополитическа звезда. Решението би поставило една от най-ценните компании в света пред необходимостта да търси нов лидер.

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Бордът на Nvidia се събира, тъй като акциите ѝ се сринаха след съобщения в американските медии за втора предполагаема афера, включваща главния изпълнителен директор Дженсън Хуанг.

Акциите на Nvidia паднаха с повече от 9% в търговията след борсата, след като The Wall Street Journal за първи път съобщи, че бордът се готви да принуди Хуанг да бъде отстранен. Тази новина се появи минути след като The New York Times съобщи, че той има романтична връзка с вицепрезидента на Nvidia по здравеопазването.

Според статия на Times, предполагаемата връзка е била с Кимбърли Пауъл - вицепрезидент по здравеопазването в Nvidia. В биографията на Пауъл на уебсайта на компанията се казва, че тя отговаря за световния бизнес на компанията в областта на здравеопазването, включително хардуерни и софтуерни платформи за ускорени изчисления, изкуствен интелект и визуализация, които захранват екосистемата от медицински изображения, науки за живота, откриване на лекарства и анализи в здравеопазването.

Според Times Хуанг и Пауъл са били заснети да демонстрират близост в хотел в Сан Хосе в Калифорния през март.

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Докато едва вчера компанията нае голяма адвокатска кантора, която да проведе разследване на аферата на Дженсън с Алис Хуанг, за която се твърди, че е шпионинирала за Китай, днес New York Times съобщи, че Хуанг е имал афера и със служителка на Nvidia.

Това накара борда да преосмисли позицията на Хуанг като главен изпълнителен директор на компанията, сочат доклади на Wall Street Journal и Financial Times.

Бордът на Nvidia преди това изглеждаше, че по-скоро подкрепя Хуанг, заявявайки, че няма причина да смята, че тайните на компанията или националната сигурност са били компрометирани при първата му станала известна афера.