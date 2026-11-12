Жилищна сграда в Ню Йорк се срути, убивайки най-малко двама души

Триетажна сграда се срути в най-населения район на Ню Йорк - в Бруклин. Трагедията се случи в квартал „Малкото Хаити“ около 16:00 часа местно време. Най-малко двама души са загинали, а 17 други са били ранени, включително седем деца. Четирима от ранените са в критично състояние. Повече от 250 спасители продължават да разчистват развалините; възможно е хора все още да са заклещени под тях.
Срутването е повредило и стената на съседна сграда, разкривайки някои апартаменти на улицата.
В близост до срутената сграда се извършват изкопни работи за изграждането на девететажна жилищна сграда. Разследващите установяват дали работата може да е повредила основите на съседната сграда.
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A building under construction collapses in Flatbush, Brooklyn New York. Se desploma edificio en construcción en Flatbush, Brooklyn @NEWSMAX @fox5ny @News12BK @ABC7NY @Telemundo47 @nmasunivisionNY @NBCNewYork @CBSNewYork @nypost @NYDailyNews you can use the video if you need it. https://t.co/b3XaYiOZNy— NYC Catharsis (@NYCCatharsis) November 11, 2026
New footage shows the aftermath of the building collapse in Brooklyn, New York. Several people injured, others trapped. https://t.co/4IG4JwyESl— AZ Intel (@AZ_Intel_) November 11, 2026