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Жилищна сграда в Ню Йорк се срути, убивайки най-малко двама души

12 ноември 2026, 12:02 часа 652 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Жилищна сграда в Ню Йорк се срути, убивайки най-малко двама души

Триетажна сграда се срути в най-населения район на Ню Йорк - в Бруклин. Трагедията се случи в квартал „Малкото Хаити“ около 16:00 часа местно време. Най-малко двама души са загинали, а 17 други са били ранени, включително седем деца. Четирима от ранените са в критично състояние. Повече от 250 спасители продължават да разчистват развалините; възможно е хора все още да са заклещени под тях. 

Срутването е повредило и стената на съседна сграда, разкривайки някои апартаменти на улицата. 

В близост до срутената сграда се извършват изкопни работи за изграждането на девететажна жилищна сграда. Разследващите установяват дали работата може да е повредила основите на съседната сграда. 

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Срутване Ню Йорк Бруклин срутване на сграда
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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