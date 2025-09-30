Войната в Украйна:

Тръмп изпраща американски военни и в Илинойс

30 септември 2025, 07:02 часа 414 прочитания 0 коментара
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от Пентагона да изпрати 100 войници в Илинойс. Това съобщи губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкер, цитиран от Ройтерс и БТА. Националната гвардия на Илинойс е получила меморандум от министерството на вътрешната сигурност, в който се посочва искането, уточни губернаторът, който е член на Демократическата партия.

Засилени мерки за сигурност

Пентагонът заяви, че е получил искане за помощ за защита на федералния персонал, имущество и функции. "Всички решения ще бъдат взети в съответствие с установените процедури и ще бъдат обявени в подходящо време", се посочва в изявлението.

Засилените мерки на администрацията на Тръмп по отношение на имиграцията в Чикаго този месец, според Прицкер, са "претекст за разполагане на военни сили срещу" Чикаго. Прицкер и кметът на Чикаго Брандън Джонсън заемат предизвикателна позиция, откакто Тръмп започна да заплашва с разполагане на Националната гвардия в Чикаго през август.

"Ще продължа да гарантирам, че нашата имигрантска и нелегална общност знае, че е защитена в този град", заяви Джонсън.

Но появата на маскирани федерални агенти в центъра на Чикаго в неделя - в нарушение на неотдавнашната заповед на Джонсън, забраняваща носенето на маски от всички служители на силите на реда - и стотиците имигранти, които федералното правителство твърди, че е задържало по време на акцията, подчертаха ограниченията на местните лидери срещу президентската власт.

Чикаго се превърна в мишена на администрацията на Тръмп заради наредба на града, забраняваща на служителите на града, включително полицията, да съдействат на федералните имиграционни служби. Републиканският президент има за цел да депортира рекорден брой имигранти, които са в САЩ незаконно, което според него е необходимо поради високия брой на незаконни преминавания на границата по времето на неговия предшественик от Демократическата партия, Джо Байдън.

Виолета Иванова
