Тръмп като майстор на топката: Похвали се с ВИДЕО как играе футбол с Роналдо в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп поигра футбол с Кристиано Роналдо насред Овалния кабинет в Белия дом. Всъщност не наистина - видеото, което публикува 45-ият президент в социалната си мрежа Truth Social, е генерирано с изкуствен интелект. Стопанинът на Белия дом категорично се оказва голям почитател на подобни видеа.

"Роналдо е ГОТИНО МОМЧЕ. Приятно ми беше да се запозная с него в Белия дом. Наистина е умен и готин!!! Президент DJT", написа Тръмп към видеото.

Роналдо действително бе на посещение в Белия дом, където се срещна с Тръмп в кабинета му в компанията на своята половинка Джорджина Родригес, макар двамата да не играха футбол.

