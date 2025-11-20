Спорт:

Тръмп като майстор на топката: Похвали се с ВИДЕО как играе футбол с Роналдо в Белия дом

20 ноември 2025, 11:40 часа 350 прочитания 0 коментара
Тръмп като майстор на топката: Похвали се с ВИДЕО как играе футбол с Роналдо в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп поигра футбол с Кристиано Роналдо насред Овалния кабинет в Белия дом. Всъщност не наистина - видеото, което публикува 45-ият президент в социалната си мрежа Truth Social, е генерирано с изкуствен интелект. Стопанинът на Белия дом категорично се оказва голям почитател на подобни видеа.

"Роналдо е ГОТИНО МОМЧЕ. Приятно ми беше да се запозная с него в Белия дом. Наистина е умен и готин!!! Президент DJT", написа Тръмп към видеото.

Роналдо действително бе на посещение в Белия дом, където се срещна с Тръмп в кабинета му в компанията на своята половинка Джорджина Родригес, макар двамата да не играха футбол. 

Кристиано Роналдо благодари на Доналд Тръмп и даде обещание (СНИМКА)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Кристиано Роналдо Белия дом
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес