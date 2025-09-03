Тръмп: Путин и Ким Чен Ун заговорничат срещу САЩ, Си Дзинпин да ги поздрави

"Моля, предайте най-сърдечните ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, които заговорничат срещу Съединените американски щати". Това написа тази нощ американският президент Доналд Тръмп в официалния си профил в социалната мрежа Truth Social. Социалната мрежа всъщност е негова - той я създаде, след като в първия си мандат в Белия дом профилът му в Twitter (сега микроблог мрежата вече се казва "Х") беше ограничен заради постоянните заблуждаващи твърдения, които президентът на САЩ публикуваше там.

Думите на Тръмп са адресирани към китайския президент Си Дзинпин и са заради военния парад в Китай, с който се отбелязва победата във Втората световна война. Той вече започна в китайската столица Пекин.

Именно заради Втората световна война и чия е била решаващата роля за победата над Хитлер и армията му, Тръмп написа следното: "Големият въпрос, на който трябва да се отговори, е дали президентът на Китай Си Дзинпин ще спомене огромната подкрепа и "пролятата кръв", които Съединените американски щати дадоха за Китай, за да му помогнат да осигури СВОБОДАТА си от един много недружелюбен чуждестранен нашественик. Много американци загинаха в стремежа на Китай към Победа и Слава. Надявам се, че те ще бъдат заслужено почетени и запомнени за тяхната Храброст и Саможертва! Нека президентът Си Дзинпин и прекрасният народ на Китай имат прекрасен и траен ден на празненство".

Цялото това изляние беше доста сполучливо коментирано от един от популярните украински военни канали в Телеграм Exilenova_plus. "Появи се голфърът Тръмп - вероятно гледаше телевизия, изревнува и написа"