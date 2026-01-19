Тръмп с писмо до Норвегия? Щом не ми дадохте Нобеловата награда, вече не мисля за мир

Американският президент Доналд Тръмп е изпратил писмо до премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре, в което заявява, че след като Норвежкият комитет за Нобелова награда за мир не му присъди миналата година приза, той вече не се чувствал длъжен да опазва мира по света.

Новината идва от кореспондента на PBS Ник Шибрин и е споделена в профила му в социалната платформа Х. Той отбелязва, че в писмото си Тръмп подновява заплахите си за завладяването на Гренландия и още нещо - че текстът е препратен от служителите на Съвета за национална сигурност до множество европейски посланици във Вашингтон. Самият Шибрин твърди, че е получил текста на писмото от няколко длъжностни лица.

Ето какво гласи писмото, по думите му:

"Уважаеми посланик,

Президентът Тръмп поиска следното съобщение, споделено с министър-председателя Йонас Гар Стьоре, да бъде препратено до Вашия [посочен правителствен/държавен глава]:

"Уважаеми Йонас: Като се има предвид, че Вашата страна реши да не ми даде Нобелова награда за мир за това, че спрях ПОВЕЧЕ от 8 войни, вече не чувствам задължение да мисля единствено за мира, въпреки че той винаги ще бъде доминиращ, а сега мога да мисля за това кое е добро и правилно за Съединените американски щати. Дания не може да защити тази земя от Русия или Китай и защо изобщо имат "право на собственост"? Няма писмени документи, освен че лодка е акостирала там преди стотици години, но и ние имахме лодки, които акостираха там. Направих повече за НАТО от всеки друг човек от основаването му досега и сега НАТО трябва да направи нещо за Съединените щати. Светът няма да е в безопасност, докато ние не получим пълен и тотален контрол над Гренландия. Благодаря Ви! Президент DJT".

