САЩ удариха по руски военни структури заради връзки с Иран, Северна Корея и Сирия

Съединените щати наложиха санкции срещу няколко структури на руското Министерство на отбраната, две руски компании и петима граждани, съобщи Държавният департамент в изявление, публикувано на 4 август. Мерките са насочени срещу Главната дирекция за ракети и артилерия на Русия, 1061-ви център за материално-техническо осигуряване, Дирекцията за съвременни междуведомствени изследвания и специални проекти, както и срещу руските сухопътни войски. Санкциите се отнасят и за всички правоприемници, подразделения или дъщерни дружества на изброените структури.

Освен това Държавният департамент наложи санкции на руските компании International Invest Company и Gedion Alpha Company, както и на руските граждани Александър Приходко, Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик и Сергей Цибарев.

Според съобщението физическите лица и организациите са участвали в дейности, които са основание за налагане на санкции съгласно американското законодателство за неразпространението на оръжия за масово унищожение, свързани с Иран, Северна Корея и Сирия.

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Санкции за две години

Санкциите влязоха в сила на 24 юли и ще останат в сила в продължение на две години, освен ако не бъдат отменени по-рано от Държавния департамент.

Съгласно мерките на американските правителствени агенции се забранява да закупуват стоки или услуги от санкционираните юридически лица, да им оказват съдействие или да им продават оръжия.

Съобщението идва, след като на 28 юли Сенатът на САЩ гласува за напредъка на двупартиен законопроект за санкции срещу Русия, за който се застъпи вече покойният сенатор Линдзи Греъм.

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Последната версия на законопроекта, представена на 14 юли - малко след смъртта на Греъм, има за цел да намали енергийните приходи на Русия чрез налагане на мита и други мерки, насочени срещу държави, които продължават да купуват руски петрол и газ.

По искане на президента Доналд Тръмп преработеният законопроект включва и санкции срещу Иран, който е съюзник на Русия.

Законопроектът все още не е приет като закон и трябва да бъде одобрен както от Сената, така и от Камарата на представителите (долната камара на Конгреса).