22-годишният Тайлър Робинсън е заподозреният за убийството на Чарли Кърк: Какво се знае за него?

След като американският президент Доналд Тръмп обяви на 12 септември, че заподозреният за убийството на консервативния активист Чарли Кърк е задържан, стана ясна и самоличността му. Става въпрос за 22-годишният Тайлър Робинсън. Губернаторът на щата Юта Спенсър Кокс потвърди на пресконференция: "Хванахме го", и разказа, че член на семейството на Робинсън се е свързал със семеен приятел, който пък е информирал шерифа, че младежът е признал или намекнал, че е извършил престъплението.

Trump announced that the suspect in the killing of Charlie Kirk has been detained with a 'high degree of certainty'. pic.twitter.com/EHYyxRqBNq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 12, 2025

Чарли Кърк, който бе съюзник на Доналд Тръмп и беше изгряваща звезда на републиканската десница, бе прострелян на 10 септември, докато изнасяше реч в Университета на Юта Вали. Той почина по-късно от нараняванията си. Нападателят избяга и до днес нямаше информация да е открит. ФБР първоначално обяви, че заподозреният е арестуван, но това не се оказа истина - двама души бяха задържани, а по-късно и освободени.

Още: Тръмп: Убиецът на Чарли Кърк е задържан (ВИДЕО)

ФБР и властите в Юта публикуваха ново видео, на което се вижда как заподозреният бяга от местопрестъплението, скачайки от покрива, откъдето е произвел фаталния изстрел. Оръжието му беше открито в гориста местност наблизо, а ФБР обяви награда от 100 000 долара за информация, която ще помогне за залавянето на престъпника.

Доналд Тръмп поиска смъртно наказание за извършителя на деянието.

Какво знаем за Тайлър Робинсън?

Губернаторът на Юта каза, че следователите са прегледали видеозаписите и са установили, че Робинсън е пристигнал с автомобил Dodge Challenger около 08:29 местно време на 10 септември на мястото на престъплението. Когато следователите са го срещнали лично на 12 септември, той е бил облечен с дрехи, съответстващи на тези от записите, включително „обикновена кафява тениска, светли шорти, черна шапка с бяло лого и светли обувки“.

Спенсър Кокс каза, че член на семейството на заподозрения е казал на разследващите, че Тайлър Робинсън е станал „по-политически ангажиран“ през последните години. Същият член на семейството си спомня скорошен инцидент, при който Робинсън дошъл на вечеря преди 10 септември и споменал, че Чарли Кърк ще дойде в Университета на Юта Вали. Заподозреният обяснявал защо „не го харесва и не харесва неговите възгледи“.

Снимка: Чарли Кърк, Getty Images

Още: ВИДЕО: Бягството на предполагаемия убиец на Чарли Кърк

Според Кокс предполагаемият извършител е казал на член на семейството си, че „Кърк е пълен с омраза и разпространява омраза“.

Разследващите са разпитали съквартиранта на Робинсън, който им е показал съобщения между него и акаунт с име „Тайлър“ в приложението за съобщения Discord. В съобщенията от „Тайлър“ се споменава необходимостта да се вземе пушка от мястото, където е оставена, да се остави в един храст, да се наблюдава мястото, където е оставена пушката, и да се остави оръжието увито в кърпа, каза още Кокс на брифинга.

В съобщенията се споменава и гравиране на куршуми, оптичен мерник и че пушката е „уникална“.

Още: Как Чарли Кърк промени американската политика

🚨 Charlie Kirk Murder: Shooter Caught on Video



After shooting right-wing activist Charlie Kirk, the assailant climbed down the side of a building and escaped through a backyard parking lot. https://t.co/03hv5pM3Om pic.twitter.com/eoKImocMio — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2025

От BBC са проучили профилите в социалните мрежи, свързани с Тайлър Робинсън. Един профил във Facebook, за който смятат, че принадлежи на майка му – която в момента явно изтрива снимките на Тайлър – подсказва, че семейството е от Сидар Сити в Юта, на около три часа път с кола от университета в Юта Вали, където е станала стрелбата. Профилът ѝ разкрива много подробности за живота на семейството и включва снимки от пътувания, които са направили – някои от които включват посещения на стрелбища.

Други публикации в профила ѝ разкриват, че Тайлър Робинсън е посещавал средното училище "Пайнвю". През 2022 г. той се премества в град Логан, за да посещава Университета на щата Юта – на около два часа път с кола от Университета на Юта Вали.

Все още не е открит профил, който да принадлежи на самия Тайлър.

Още: Дал ли е директорът на ФБР грешна информация, че убиецът на Чарли Кърк е заловен?