Тръмп връща екзекуциите чрез разстрел

По разпореждане на Тръмп Министерството на правосъдието на САЩ обяви в петък, че продължава да проправя пътя за ускоряване на федералните дела за смъртно наказание, включително чрез разширяване на начините на екзекуция, за да включва смърт чрез разстрел, предаде CNN. При президента Джо Байдън Министерството на правосъдието отмени голяма част от работата, извършена по време на първата администрация на президента Доналд Тръмп, свързана с разширяването на смъртното наказание във федерални дела, от която Министерството на правосъдието се е отдръпвало.

„Сред предприетите действия са повторното приемане на протокола за смъртоносна инжекция, използван по време на първата администрация на Тръмп“, заяви Министерството на правосъдието в петъчно съобщение, „разширяване на протокола, за да включва допълнителни начини на екзекуция, като например разстрел, и рационализиране на вътрешните процеси за ускоряване на делата за смъртно наказание“.

Целта била защита на американския народ

„Предишната администрация не изпълни задължението си да защити американския народ, като отказа да преследва и да наложи най-опасните престъпници, включително терористи, убийци на деца и убийци на полицаи“, заяви в петък изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш. „Под ръководството на президента Тръмп Министерството на правосъдието отново прилага закона и е на страната на жертвите", казва още той. В съобщението се посочва, че Министерството също така се стреми да „оптимизира процеса за искане на смъртни присъди“ и да намали броя на годините между осъждането и екзекуцията.

Промяната ще засегне пет щата

Пет щата позволяват смърт чрез разстрел за осъдените на смъртно наказание, които са изчерпали процеса на обжалване. През март мъж от Южна Каролина, осъден за двойно убийство, стана четвъртият човек , осъден на смърт чрез разстрел от 70-те години на миналия век.