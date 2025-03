Тръмп взе на мушка и Япония (ВИДЕО)

Американския президент Доналд Тръмп разкритикува договора за сигурност между САЩ и Япония. „Имаме интересна сделка с Япония, че трябва да ги защитим, но те не трябва да ни защитават. И между другото, те печелят цяло състояние с нас в икономическо отношение. Всъщност питам кой сключва тези сделки?", възклика той. Изказването му идва малко преди посещението на министъра на търговията на Япония във Вашингтон. Очаква се той са поиска освобождаване от предстоящите американски мита върху стоманата и алуминия.

