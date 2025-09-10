Удар по Тръмп: Съдия блокира уволнението на гуверньора на Федералния резерв

Американски федерален съдия временно блокира вчера отстраняването на Лиса Кук, член на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, от президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс и БТА. Агенцията отбелязва, че това е ранен неуспех за Белия дом в безпрецедентна правна битка, която може да промени дългогодишната независимост на централната банка на САЩ от изпълнителната власт.

Още: "Веднага!": Доналд Тръмп поиска оставката на гуверньора на Федералния резерв

Неотдавна президентът Доналд Тръмп отстрани Кук, а тя оспори решението му в съда. Тръмп каза, че скоро ще има "мнозинство" в централната банка, за да наложи по-ниски лихви. Това стана повод за опасения относно запазването на независимостта на УФР, смятано по традиция за ключово важно за стабилността на финансовата система.

Защо Тръмп се насочи към Кук?

Още: Коя е Лиса Кук - жената, която Тръмп отстрани от Федералния резерв?

Припомняме, че президентът Доналд Тръмп поиска оставката на Лиза Кук, член на Управителния съвет на Федералния резерв, в поредния си опит да подчини независимата централна банка на волята си. Тръмп отправи призива, след като Бил Пулте, директор на Федералната агенция за жилищно финансиране, обвини Кук в измама с ипотеки и поиска от Министерството на правосъдието да я разследва.

"Кук трябва да подаде оставка, веднага!!!" написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, споделяйки медийно съобщение за обвиненията на Пулте. Представител на Федералния резерв не коментира веднага призива на Тръмп Кук да подаде оставка, както и обвиненията към нея.

Тръмп от месеци натиска председателя на Федералния резерв Джером Х. Пауъл да понижи лихвените проценти, подигравайки се с него с прякора "Too Late" (Твърде късно) и повдигайки възможността да се опита да отстрани Пауъл, припомня "The Washington Post". Президентът също така се опита да окаже натиск върху Пауъл, като разгледа ремонтите на сградите на Федералния резерв, включително по време на напрегнатото си посещение в кампуса му миналия месец. Мандатът на Пауъл като председател на Федералния резерв изтича през май следващата година.

С насочването си към Кук, Тръмп изглежда се стреми да отвори повече свободни места в борда на Фед, ускорявайки момента, в който губернаторите, подкрепящи Тръмп, биха могли да имат мнозинство. Неочаквано свободно място се появи по-рано този месец, когато една от губернаторите, Адриана Д. Куглер, обяви оставката си. Тръмп заяви, че е "много щастлив" от това.

Още: Тръмп поиска незабавна оставка на ръководителя на централната банка