Ураганът "Мелиса" връхлетя и Куба (ВИДЕО)

Ураганът „Мелиса“ връхлетя сушата на Куба, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Преди това стихията причини разрушения на Ямайка.

Сега бурята е връхлетяла кубинската суша на 95 километра западно-югозападно от Гуантанамо, като ураган от трета степен, с ветрове със скорост от 195 километра в час.

