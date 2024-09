В Атланта: Самолет закачи с крилото си опашката на друг, има пострадали

Удар между два самолета, пълни с пътници, предизвика тревога на летището в Атланта.

Авиокомпанията "Делта Еърлайнс" съобщи, че крилото на неин самолет е закачило опашката на друга машина при рулиране за излитане към Токио на летището в Атланта. Има данни за пострадали на борда и на двата самолета. В единия е имало 221 души, а в другия - 56.

Случаят се разследва, предаде БНТ.

Други такива инциденти предизвикаха безпокойство относно американската авиационна сигурност. Националният борд за безопасност на транспорта призова за повече технически средства за избягване на сблъсъци на земята.

В някои летища вече работят устройства, които предупреждават пилота за навлизане на самолета в грешна писта или на пътека за рулиране.

