Ванс: Няма шанс за дълга война в Близкия изток

"Няма шанс" удар по Иран да въвлече САЩ в дълга война в региона. Това каза вицепрезидентът Джей Ди Ванс в интервю за американския в. "Вашингтон пост", цитиран от БТА. "Мисля, че всички ние предпочитаме варианта на дипломацията", добави вицепрезидентът, отбелязвайки, че "наистина зависи какво правят и какво казват иранците“.

В Женева се състоя третият кръг от преговори между Техеран и Вашингтон с посредничеството на Оман за иранската ядрена програма. Преди тези преговори Джей Ди Ванс каза пред телевизия "Фокс Нюз", че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още предпочита постигане на дипломатическо решение с Иран.

След непреките разговори в Швейцария иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че това е била "най-интензивната" среща с американците и е отбелязан "напредък". По думите му разговорите със САЩ ще продължат в понеделник, като на този етап изгледите за споразумение са "по-сериозни от преди".

Американският президент Доналд Тръмп иска споразумение за ограничаване на иранската ядрена програма и вижда възможност за това, докато Техеран се бори с нарастващо недоволство след националните протести.

Иран от своя страна също се опитва да предотврати война, но настоява за правото си да обогатява уран и не желае да обсъжда други въпроси, като програмата си за ракети с голям обсег или подкрепата си за въоръжени групировки като „Хамас“ и „Хизбула“.