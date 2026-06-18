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След меморандума за мир: Иран веднага се противопостави на Тръмп за всичко ключово

18 юни 2026, 7:15 часа 158 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
След меморандума за мир: Иран веднага се противопостави на Тръмп за всичко ключово

Прехвърлянето на обогатен ядрен материал (т.е. уран) извън страната е неприемливо за нас. Разреждането на обогатения материал не е нова опция. Тя бе представена като една от възможностите, за да не се затваря вратата пред други варианти. Това заяви говорителят на иранския външен министър Есмаил Багеи. По-рано президентите на САЩ и Иран - Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан, сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облекчаване на икономическото си положение.

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Той обясни, че текстът на меморандума е подписан както на персийски, така и на английски език. „Ако съществуваше само английският текст, преводът би могъл да доведе до спорове относно тълкуването. Сега обаче и двете страни са подписали персийския текст в допълнение към английския“, добави той.

В рамките на 60-дневния период другата страна не трябва да предприема действия за засилване на военното си присъствие в региона или за налагане на нови санкции. Подобни действия биха се считали за нарушение на споразумението.

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Говорителят на иранския външен министър съобщи още, че меморандумът им дава възможност да използват замразените си активи когато решат, като и да използват тези средства за всякакви покупки, които желаят да направят.

„През последните няколко седмици се проведоха обширни и подробни преговори по този въпрос. Съединените щати се ангажираха да премахнат всички пречки“, заяви Багеи.

Говорителят обясни и че отбранителните способности на Иран няма да бъдат обсъждани в никакъв процес, с никоя страна. „Нашите ракети са предназначени за изстрелване, а не за преговори. За нашите ракети дори не се говори“, каза той.

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След подписването на меморандума за прекратяване на войната пакистанският лидер заяви, че "като първа стъпка Иран още веднага ще отвори Ормузкия проток, а САЩ незабавно ще премахнат морската блокада".

Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф обаче каза, че "по време на войната публикувах в Twitter, че Ормузкият проток никога няма да се върне към предишното си състояние и това остава вярно и днес". Той поясни, че това не означава, че възнамеряват да действат в Ормузкия проток в противоречие с международното право или морските разпоредби. "Ще действаме в рамките на международното право", каза той.

Галибаф заяви и че ако е нямало преговори, е нямало да постигнат целите си. "Чрез преговорите спечелихме многократно повече от това, което се стремихме да постигнем чрез военни действия – толкова повече, че двете дори не са сравними", каза той.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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