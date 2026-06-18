След меморандума за мир: Иран веднага се противопостави на Тръмп за всичко ключово

Прехвърлянето на обогатен ядрен материал (т.е. уран) извън страната е неприемливо за нас. Разреждането на обогатения материал не е нова опция. Тя бе представена като една от възможностите, за да не се затваря вратата пред други варианти. Това заяви говорителят на иранския външен министър Есмаил Багеи. По-рано президентите на САЩ и Иран - Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан, сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облекчаване на икономическото си положение.
ОЩЕ: Изненада: САЩ и Иран подписаха по-рано Меморандума за разбирателство, вижте пълния текст на документа
Той обясни, че текстът на меморандума е подписан както на персийски, така и на английски език. „Ако съществуваше само английският текст, преводът би могъл да доведе до спорове относно тълкуването. Сега обаче и двете страни са подписали персийския текст в допълнение към английския“, добави той.
Iran's FM Spox. Esmail Baghaei:— Clash Report (@clashreport) June 17, 2026
Transferring enriched nuclear material out of the country is unacceptable to us.
Diluting enriched material is not a new option. It has now been introduced as one option, so as not to close the door on other options.
The memorandum text has been…
В рамките на 60-дневния период другата страна не трябва да предприема действия за засилване на военното си присъствие в региона или за налагане на нови санкции. Подобни действия биха се считали за нарушение на споразумението.
Говорителят на иранския външен министър съобщи още, че меморандумът им дава възможност да използват замразените си активи когато решат, като и да използват тези средства за всякакви покупки, които желаят да направят.
„През последните няколко седмици се проведоха обширни и подробни преговори по този въпрос. Съединените щати се ангажираха да премахнат всички пречки“, заяви Багеи.
Говорителят обясни и че отбранителните способности на Иран няма да бъдат обсъждани в никакъв процес, с никоя страна. „Нашите ракети са предназначени за изстрелване, а не за преговори. За нашите ракети дори не се говори“, каза той.
Iran's FM Spox. Esmail Baghaei:— Clash Report (@clashreport) June 17, 2026
We must be able to use our frozen assets whenever we decide to do so, and use these funds for any purchases we wish to make.
Extensive and detailed negotiations on this matter have taken place over the past two to three weeks.
The United States…
ОЩЕ: Фонд от 300 милиарда долара, край на войната в Ливан, отворен Ормузки проток: САЩ публикуваха текста на меморандума с Иран
След подписването на меморандума за прекратяване на войната пакистанският лидер заяви, че "като първа стъпка Иран още веднага ще отвори Ормузкия проток, а САЩ незабавно ще премахнат морската блокада".
Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф обаче каза, че "по време на войната публикувах в Twitter, че Ормузкият проток никога няма да се върне към предишното си състояние и това остава вярно и днес". Той поясни, че това не означава, че възнамеряват да действат в Ормузкия проток в противоречие с международното право или морските разпоредби. "Ще действаме в рамките на международното право", каза той.
Iran's Ghalibaf:— Clash Report (@clashreport) June 17, 2026
During the war, I posted on Twitter that the Strait of Hormuz would never return to its previous conditions, and that remains true today.
However, this does not mean that we intend to act in the Strait of Hormuz contrary to international law or maritime… pic.twitter.com/zcTxzW0092
Галибаф заяви и че ако е нямало преговори, е нямало да постигнат целите си. "Чрез преговорите спечелихме многократно повече от това, което се стремихме да постигнем чрез военни действия – толкова повече, че двете дори не са сравними", каза той.
Iran's Ghalibaf:— Clash Report (@clashreport) June 17, 2026
If there had been no negotiations, we would not have achieved our objectives.
We gained through negotiations many times more than what we sought to achieve through military action—so much more that the two are not even comparable. pic.twitter.com/BidJfS8Hwy