"Това е неприемливо": Ванс скочи на Израел заради атаките срещу Ливан (ВИДЕО)

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс разкритикува остро Израел. „Изглежда сме точно на ръба на голям пробив в споразумението, и тогава изведнъж избухва голям взрив в цивилен населени център в Бейрут, и много хора, които нямат нищо общо с Хизбула, губят живота си. Това е неприемливо, точно за подобно нещо искахме близка координация, за да не се случва. Посланието ни към Израел и останалите по света е: Искаме този мирен процес да е добър за вас“, заяви той.

JD Vance criticizes Israel:



We seem to be right on the cusp of a major breakthrough in the agreement, and then all of a sudden there's a major explosion that goes off in a civilian population center in Beirut, and a lot of people who have nothing to do with Hezbollah lose their… pic.twitter.com/Roi6BVtpnt — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

„Доналд Тръмп е единственият президент на държава в целия свят, която в този момент симпатизира на народа на Израел. Ако бях в кабинета на израелското правителство, може би не бих атакувал единствения могъщ съюзник, който ми е останал някъде в целия свят“, предпреди Израел Ванс.

BREAKING: JD Vance blasts Netanyahu's government:



Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time.



If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally… pic.twitter.com/qq6RePr9Jy — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

По-рано вицепрезидентът на САЩ отново не спести критиките си към Израел за „странната“ паника и „истеричната“ реакция по повод сключеното между САЩ и Иран споразумение, предаде Ройтерс. Той направи това в интервю за в. "Ню Йорк таймс", публикувано в момент, когато правителството на американския президент Доналд Тръмп се опитва да успокои критиките, насочени срещу сделката.

Още: Путин се зарадва на сделката САЩ-Иран, Нетаняху натиска Тръмп

Представители на целия политически спектър в Израел, включително някои от съюзниците на премиера Бенямин Нетаняху, разкритикуваха споразумението, като заявиха, че то не отговаря на техните опасения във връзка с ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран и ще ограничи военните операции на Израел срещу подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" в Ливан.

"В израелската политическа система цари една странна паника, която забелязах. Те приемат, че всичко, което се обмисля и е в полза на Иран, ще се случи, но без иранците да променят поведението си", каза Ванс в интервюто за "Ню Йорк таймс". "Споразумението не е формулирано по този начин", добави той.

САЩ няма да отменят санкциите срещу Иран, ако той продължава да финансира терористични организации, каза той, като очевидно имаше предвид "Хизбула", която Вашингтон отдавна е обявил за чуждестранна терористична организация. Ванс обвини Израел в липса на доверие към най-силния си съюзник. "Намирам цялата тази паника в Израел за малко странна, защото мисля, че тя произтича от недоверие, а аз смятам, че Америка е спечелила доверието на този регион на света", заяви Ванс.

Още: Битката за върха: Кой ще доминира Близкия изток след войната?

"Свършихме много добра работа за тази конкретна страна и за това конкретно правителство", каза той за Израел. "И мисля, че твърдението, че сме сключили ужасна сделка, не се подкрепя от фактите, и просто няма никакъв смисъл, ако се вземе предвид цялостната история на нашите отношения".

Тръмп се опита да омаловажи опасенията на Израел по време на заключителните си изявления вчера на срещата на върха на Г-7 във Франция. Нетаняху би могъл да прояви "по-мек подход" в борбата срещу бойците на "Хизбула" в Ливан, заяви Тръмп в поредното си публично осъждане на американския партньор във войната срещу Иран. Тръмп и иранските лидери одобриха тази седмица меморандум за разбирателство, с който най-трудните въпроси бяха отложени за следващата фаза на преговорите, без гаранция, че някога ще бъдат решени.

Отговаряйки на конкретни критици на споразумението - крайнодесните израелски министри Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич - Ванс каза: "Предполагам, че отговорът ми към тях би бил: Какво точно предлагате? Вие сте страна с 9 милиона души население. Не можете просто да решите всеки един проблем с националната сигурност, който имате, чрез убийства."

Още: Изненада: САЩ и Иран подписаха по-рано Меморандума за разбирателство, вижте пълния текст на документа