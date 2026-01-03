Лайфстайл:

Ванс: Венецуела игнорира няколко предложения от САЩ за споразумение

03 януари 2026
Ванс: Венецуела игнорира няколко предложения от САЩ за споразумение

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Венецуела е игнорирала няколко предложения от страна на САЩ за постигане на споразумение. По думите му Доналд Тръмп е предложил на Николас Мадуро "няколко изхода" от ситуацията, но "трафикът на наркотици трябва да престане, а откраднатият петрол трябва да бъде върнат на САЩ". Това написа вицепрезидентът Ванс в социалната мрежа „Екс“.

"Не можете да избегнете правосъдието на САЩ"

"Не можете да избегнете правосъдието за трафик на наркотици в САЩ, само защото живеете в дворец в Каракас", добави американският вицепрезидент.

Още: Мадуро ще бъде изправен пред съд в САЩ

По-рано днес американската министърка на правосъдието Пам Бонди, която е и главен прокурор на страната обяви, че "Николас Мадуро е обвинен в заговор за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на автоматични огнестрелни оръжия и разрушителни устройства, както и за заговор за притежание на автоматични огнестрелни оръжия и разрушителни устройства срещу Съединените щати".

Световните агенции припомниха, че тези обвинения са били повдигнати срещу Мадуро още през 2020 г.

По-рано днес САЩ извършиха въздушни удари по венецуелската столицата Каракас и по други райони. Атаката е продължила по-малко от половин час.

Още: САЩ обявиха ще има ли още удари срещу Венецуела

Президентът Доналд Тръмп потвърди с публикация в своята социална мрежа, че Николас Мадуро и неговата съпруга са били изведени със самолет от страната, но не посочи къде се намират.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
