Вбесен след интервюто със Зеленски Тръмп ще съди американска телевизия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува американския телевизионен канал CBS и по-конкретно предаването му "60 минути" след последните му два репортажа този уикенд. Единият от тях бе от Гренландия, откъдето кореспондентът на медията Джон Вертхайм съобщи, че сред гражданите на страната се обсъжда, че Тръмп иска да поеме властта, а вторият - интервюто с украинския президент Володимир Зеленски, който покани Тръмп да посети Украйна. Американският президент се оплака, че телевизията го "клевети" и той ще я съди. Ето какво написа Тръмп в своята социална платформа TruthSocial, твърдейки, че почти всяка седмица "60 минути" споменава името му по "пренебрежителен" начин, но този уикенд тя е надминала всичко излъчено до момента.

Тръмп призова председателя на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар да наложи максимални глоби и наказания "за тяхното незаконно поведение".

"Почти всяка седмица "60 минути", които са съдени за милиарди долари за измамата, която извършиха на президентските избори през 2024 г. с интервюто си с провалилата се кандидатка за президент Камала Харис (делото, което Тръмп заведе срещу "60 минути" миналата есен за 20 милиарда долара - бел.ред.), споменават името "ТРЪМП" по унизителен и клеветнически начин, но "ПРЕДАВАНЕТО" от този уикенд е върхът на всичко. Те направиха не една, а ДВЕ основни истории за "ТРЪМП", едната, свързана с Украйна, която според мен е във война, която никога нямаше да се случи, ако изборите през 2020 г. не бяха ФАЛШИФИЦИРАНИ, с други думи, ако бях президент, а другата история беше свързана с Гренландия, представяйки нашата страна, ръководена от мен, фалшиво, неточно и измамно. За мен е голяма чест да съдя "60 минути", CBS Fake News и Paramount за техните измамни, до неузнаваемост, репортажи."

"We will reach a diplomatic resolution to this war. However, Ukraine will never recognize the occupied territories as Russian, despite any pressure." - Volodymyr Zelenskyy in an interview with 60 Minutes on CBS News. pic.twitter.com/hLDCMRUsiO