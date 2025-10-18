Ад на борда: Джобна батерия се взриви в самолет (ВИДЕО)

Пътниците на борда на самолет Airbus A321, изпълняващ полет от Ханджоу за Сеул, преживяха истински кошмар, след като външна батерия (power bank) избухна в пламъци в багажното отделение над главите им. Инцидентът, станал на височина от 10 километра, бързо изпълни салона с гъст дим и наложи искане за аварийно кацане.

Незабавно след избухването на пламъците, екипажът е поискал разрешение за аварийно кацане на летище Пудун в Шанхай. Благодарение на бързата и адекватна реакция на стюардесите обаче, огънят е бил потушен още преди самолетът да се приземи. За щастие, при инцидента няма пострадали пътници или членове на екипажа.

Защо тези устройства са толкова опасни?

Експерти припомнят, че външните батерии, както и всички устройства, използващи литиево-йонни батерии (смартфони, лаптопи), крият риск от т.нар. "термично прегряване". Това е верижна реакция, която може да бъде предизвикана от повреда, късо съединение или прегряване.

При нея батерията рязко се нагорещява, може да избухне в пламъци и да отдели силно токсични газове, което е изключително опасно в затворено пространство като самолетна кабина. Инцидентът за пореден път повдига въпроса за безопасността на пренасянето на подобни устройства в самолети.

