Църковен празник на 14 ноември: Спазват се важни традиции и обичаи

Утре, 14 ноември, е празникът на Свети апостол Филип и Рождественски заговезни според православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 14 ноември

Свети Филип е роден във Витсаида Галилейска – същия град, откъдето произхождат апостолите Андрей и Петър. Преданието подчертава, че е отгледан в благочестиво еврейско семейство и е получил добро образование. Той е бил запознат със Светото писание и е притежавал силен характер, способен на решителни действия.

Някои раннохристиянски източници твърдят, че Филип е бил ученик на Йоан Кръстител и е принадлежал към онези, които са живели в очакване на появата на Месията.

Филип е един от първите, призовани за ученичество от Исус Христос. Евангелистът Йоан отбелязва: „Исус намери Филип и му каза: „Следвай Ме““ (Йоан 1:43). Филип веднага приел призива и, вдъхновен от срещата си с Христос, довел Натанаил (Варатоломей) при Него, изричайки известната фраза: „Намерихме Този, за Когото Моисей е писал в Закона и Пророците.“

Това показва, че Филип е имал задълбочени познания в Стария завет и способност да разпознава духовни истини. След слизането на Светия Дух, апостол Филип тръгнал да проповядва. Древни църковни документи и предания свидетелстват, че той е извършвал обширна мисионерска дейност.

Неговите проповеди са съпроводени с множество изцеления, обръщане на езичници във вярата, разобличаване на идолопоклонството и унищожаване на езически култове. Особено запомнящо се е чудото с изгонването на змия в Хиераполис, което е причинявало големи страдания. Според Преданието, светият апостол Филип е претърпял мъченическа смърт около 80-та година.

Това се случило в Хиераполис, Фригийски. Местни езически жреци подбудили тълпа, възмутена, че проповедите на апостола разрушават култа им. Филип бил измъчван и разпнат с главата надолу. Някои източници отбелязват, че е бил убит с камъни, докато все още бил на кръста.

Вярва се, че ако на този ден е топло, се очаква зимата да бъде мека. Ако падне сняг, ще се задържи дълго време, без да се топи. Червеният залез означава силни ветрове. Какво не бива да правите утре? На този ден, според народната традиция, е забранено да се предприема почистване на дома: вярвало се е, че заедно с боклука и мръсната вода, цялото богатство може да напусне дома.

Какво можете да правите утре? На този празник традиционно се четат молитви преди Рождественския пост, който продължава до Коледа (25 декември). Предците ни са се опитвали да избягват тежък физически труд. Вечерта семейството се събира около богатата трапеза преди дългия период на пост.

На 14 ноември се прави заговяване - това е последният ден преди поста, в който се консумира „блажна“ храна (месо, млечни продукти, яйца).

Традицията включва и взаимно опрощаване между близки и роднини - поискайте прошка от близките си, за да влезете в периода на духовно пречистване с чиста съвест.

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