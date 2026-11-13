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Внезапно почина директорът на единствения руски завод, ремонтиращ самолети А-50

13 ноември 2026, 18:14 часа 1061 прочитания 0 коментара
Снимка: руско военно министерство
Внезапно почина директорът на единствения руски завод, ремонтиращ самолети А-50

Николай Савицких, директор на Таганрогския авиационен научно-технически комплекс "Г. М. Бериев" (ТАНТК Г. М. Бериева), е починал на 66-годишна възраст. Той бе назначен на този пост през март 2026 г. като официално му е била поставена задачата да стабилизира финансовото състояние на завода и да модернизира производството. Новината за внезапната му смърт бе съобщена първо от руски авиационни канали и впоследствие официално потвърдена от руската държавна агенция "Интерфакс". По предварителни данни причината за смъртта му е инфаркт.

Заводът има стратегическо значение, тъй като е едиственият, който обслужва и ремонтира самолетите за далечно радиолокационно откриване А-50 / А-50У (руския аналог на AWACS), както и въздушните командни пунктове Ил-80.

Припомняме, че заводът многократно е бил обект на атаки с украински дронове, когато бяха поразени хангари, производствени мощности и намиращи се там на ремонт самолети А-50.

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самолет Бериев А50 Таганрогски авиоремонтен завод Бериев
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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