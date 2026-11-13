Внезапно почина директорът на единствения руски завод, ремонтиращ самолети А-50

Николай Савицких, директор на Таганрогския авиационен научно-технически комплекс "Г. М. Бериев" (ТАНТК Г. М. Бериева), е починал на 66-годишна възраст. Той бе назначен на този пост през март 2026 г. като официално му е била поставена задачата да стабилизира финансовото състояние на завода и да модернизира производството. Новината за внезапната му смърт бе съобщена първо от руски авиационни канали и впоследствие официално потвърдена от руската държавна агенция "Интерфакс". По предварителни данни причината за смъртта му е инфаркт.
Заводът има стратегическо значение, тъй като е едиственият, който обслужва и ремонтира самолетите за далечно радиолокационно откриване А-50 / А-50У (руския аналог на AWACS), както и въздушните командни пунктове Ил-80.
Припомняме, че заводът многократно е бил обект на атаки с украински дронове, когато бяха поразени хангари, производствени мощности и намиращи се там на ремонт самолети А-50.
Managing director of Russia’s TANTK Beriev Nikolai Savitskikh has died aged 66, Russian channel Voevoda Veshchaet reports. He returned to head the Taganrog complex in March, after running the Kazan Aviation Plant, a branch of Tupolev. Euromaidan Press writes that TANTK Beriev is the only company able to build and service Russia’s A-50 radar aircraft, and that Ukraine has struck its Taganrog site several times.— WarTranslated (@wartranslated) November 13, 2026