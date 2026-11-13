Планините в Италия се разцепват на дълбочина 30 километра: Учени откриха нещо необичайно

Под Апенините в Италия, на дълбочина от приблизително 30 километра, земната кора бавно се разделя. Долните ѝ слоеве се отделят от горните и потъват в земната мантия. Този процес, наречен деламинация, може да обясни защо планинската верига продължава да се деформира, издига и е обект на земетресени . До това заключение стигнаха учени, водени от геолога Стефано Тавани от Университета във Флоренция, пише Il Messaggero.

Какво се случва под Апенинските планини?

Според изследователите процесът е започнал преди приблизително 10 милиона години, но последните два милиона години са станали особено важни за тектоничната активност на региона. Отделянето на долната кора е постепенно, като разкопчаване на гигантски цип, движейки се от запад на изток.

Преди това образуването на Апенините се е обяснявало с разширяването на Тиренско море и свиването на земната кора от изток. Въпреки това, преди приблизително два милиона години тези процеси се забавят значително, докато планините продължават да се движат и остават сеизмично активни. Разслояването може да обясни тази характеристика.

За изследването учените комбинирали 30 години данни от GPS наблюдения, сателитни радари, каталози за земетресения и геоложки модели на недрата.

Оказва се, че различните части на Апенините се движат по различен начин. Във вътрешността на планините земната кора е разтегната, докато по-близо до Адриатическо море и низината По е свита. Скоростта на разтягане достига приблизително 4 мм годишно, докато скоростта на свиване е около 2 мм.

Проучването помага за по-доброто разбиране на геоложката еволюция на Апенините и местоположението на активните разломи. Въпреки това, все още не е възможно да се предскажат земетресения, свързани с него, тъй като процесът протича твърде дълбоко под земята.

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Подобно на много планински вериги, Апенините са се образували от сблъсъка на тектонични плочи, които в продължение на милиони години са компресирали и удебелявали земната кора, създавайки величествени върхове.

Но тектоничната система под Италия не се е движила просто така. Всъщност, докато плочата, която е потъвала в мантията, постепенно се е отдръпвала, кората зад издигащата се планинска верига се е разпукала, разкривайки Тиренско море. Това прави този регион специален: дори когато външният ръб на планинската верига е продължавал да се свива, кората по-далеч от нея се е разтягала.

В продължение на милиони години хоризонталното свиване и разтягане са оставали компоненти на една и съща тектонична система. Отпреди около 10 до 2 милиона години скъсяването на централните Апенини със 100 километра е било съпроводено от подобно разтягане в Тиренския регион зад тях. Преди това това се е обяснявало с отдръпване на плочите - спускащата се плоча разтяга кората зад планинския фронт, докато скъсяването продължава да се измества на изток.