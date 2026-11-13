Радев се върна към инхаус модела на ГЕРБ за мантинелите, но с 32% по-скъпо

Правителството на Румен Радев отново прибягва до спорната практика на т.нар. инхаус възлагане за доставка на мантинели, вместо да организира открита обществена поръчка. Новата процедура е с прогнозна стойност близо 32% по-висока от тази на прекратения през лятото търг за същата дейност. Това съобщава Mediapool, позовавайки се на документи на държавното дружество "Автомагистрали".

Процедурата е обявена на 5 ноември по вътрешните правила на компанията, а срокът за подаване на оферти вече е изтекъл. Кандидатите са разполагали само с шест дни, за да подготвят предложенията си. Информацията за участниците и отварянето на офертите не е публично достъпна, посочва изданието.

Новата поръчка е на стойност 32,125 млн. евро без ДДС. Тя предвижда доставка на ограничителни системи за пътищата в Северозападна и Югозападна България в рамките на една година. Още: "Имитация на мантинели": Експерт по пътна безопасност заговори за нов Закон за движение по пътищата

Обхванати са областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен, както и София, Перник, Кюстендил и Благоевград.

През юни 2026 г. беше прекратен открит търг за същите два района и същия период, чиято прогнозна стойност беше 24,36 млн. евро.

Така разликата между двете процедури достига близо 7,8 млн. евро. Не е ясно обаче дали междувременно са променени количествата и техническите изисквания, тъй като в документацията на новата процедура таблиците с прогнозните обеми на доставките не съдържат конкретни стойности.

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Остава неясно и защо Агенция "Пътна инфраструктура" възлага дейностите на държавното дружество "Автомагистрали", което впоследствие търси частни компании за доставката на мантинелите.

Това е същият модел на възлагане, използван от правителствата на ГЕРБ при опитите за изграждане на АМ "Хемус". Тогава схемата беше остро критикувана от Румен Радев и служебните му кабинети, включително от настоящия министър на регионалното развитие Иван Шишков.

Условията за участие в новата процедура също предизвикват въпроси. От кандидатите не се изисква да бъдат производители на ограничителни системи, официални вносители или оторизирани представители на производител. Достатъчно е да докажат оборот от поне 1 млн. евро за последните три години и опит в поставянето на мантинели, независимо на какви обекти.

Така в процедурата могат да се включат и посреднически фирми, които впоследствие да снабдяват "Автомагистрали" с ограничителни системи - практика, която крие риск от допълнително оскъпяване на доставките. Още: "Опит за пренасочване на поръчките за мантинели": ДПС отговори на обвиненията на Шишков

Към момента няма публично обявен победител в процедурата.