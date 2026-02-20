Въпреки съдебния удар: Доналд Тръмп обяви нови глобални мита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като „дълбоко разочароващо“ решението на Върховният съд на САЩ, с което бяха обявени за незаконни неговите мащабни глобални мита, и обяви въвеждането на нови универсални налози в размер на 10%. Тръмп отправи остри критики към съда и заяви, че е „абсолютно засрамен“ от „определени негови членове“, които са гласували срещу ключов елемент от икономическата му политика, предаде БГНЕС.

Звучен шамар за Тръмп: Митата му са незаконни

Други алтернативи

В изявления пред журналисти той отиде по-далеч, като обвини институцията във външно влияние: „По мое мнение съдът е бил повлиян от чуждестранни интереси“. Малко след решението президентът обеща, че ще намери други начини да възстанови митническите мерки.

❗️The Supreme Court ruled 6 to 3 that President Donald Trump violated federal law when he unilaterally imposed sweeping global tariffs. Chief Justice John Roberts wrote that the president must identify clear congressional authorization for such broad tariff powers and said the… pic.twitter.com/UtfG2rWdlc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 20, 2026

Още: Тръмп изригнал с нецензурни изрази след съдебното порязване на митата (ВИДЕО)

„Сега ще бъдат използвани други алтернативи, които да заменят онези, които съдът неправилно отхвърли“, каза той по време на пресконференция, като подчерта, че новите подходи могат да донесат дори по-големи приходи.

По-силен

Тръмп добави, че въпреки съдебния удар се чувства „по-силен“, а малко по-късно обяви въвеждането на ново глобално мито от 10%, което ще засегне широк кръг от вносни стоки.

Решението на Върховния съд представлява сериозен удар по една от емблематичните икономически политики на президента, но Белият дом дава сигнали, че търговският натиск върху партньорите на САЩ ще продължи под друга форма.

Митата на САЩ срещу Канада паднаха в Конгреса, Тръмп заплаши републиканските отцепници (ВИДЕО)