"Взаимните обвинения продължават": Камала Харис нарече Тръмп "фашист" (ВИДЕО)

Кандидат-президентът на САЩ от демократите Камала Харис заяви, че според нея републиканският ѝ опонент Доналд Тръмп е фашист. Изявлението на Харис дойде вследствие на въпрос на журналист на „Си Ен Ен“.

„Да, вярвам“, отговори Харис. „И също така вярвам, че по този въпрос трябва да се вярва на хората, които го познават най-добре.“

Вицепрезидентът отбеляза, че няколко души, които са служили в администрацията на Тръмп, „всички са го нарекли негоден и опасен“.

„Те са казали изрично, че той презира Конституцията на Съединените щати. Казаха, че той никога повече не трябва да служи като президент на САЩ. Знаем, че именно затова Майк Пенс не се кандидатира отново с него“, подчерта настоящият вицепрезидент на САЩ.

Коментарите ѝ дойдоха, след като бившият началник на канцеларията на Тръмп в Белия дом Джон Кели заяви, че бившият президент е изразил симпатии към националсоциалистическа Германия и Адолф Хитлер.

Кампанията на Тръмп отрече твърденията на Кели като неверни.

Харис повтори, че според нея Тръмп е „неспособен и негоден да служи“ като американски държавен глава.

We have to get past the era of partisan politics.



It is my commitment to work with Democrats, Republicans, and Independents to deal with the issues facing our country. pic.twitter.com/jiJfEqWVSv