За първи път: Излекуваха жена от ХИВ чрез трансплантация на стволови клетки

Американските изследователски екип съобщи, че за първи път са успели да излекуват жена с ХИВ. Лечението е осъществено чрез трансплантация на стволови клетки. Очаква се този тип лечение да бъде достъпен за все повече хора оттук нататък.

Досега са регистрирани само още три подобни случая, при които мъже са били излекувани от ХИВ вируса. Известни са и два случая при жени, чиито имунни системи са се преборили с вирус.

Карл Дифенбах, директор на Division of AIDS at the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, които финансират изследването, съобщи пред NBC, че случаите от последните месеци, при които хора побеждават ХИВ вируса, дават надежда.

„Важно е успехите ни да продължат“, каза той.

Първият случая, при който човек беше излекуван от ХИВ, е на Тимъти Рей Браун, на когото бяха трансплантирани стволови клетки от донор с рядка генетична аномалия, чрез които организмът развива естествена резистентност към ХИВ вируса. За случая на Браун се разбра през 2008г. и оттогава по този начин са излекувани още двама пациенти. При много обаче лечението не е проработило.

Експерти предупреждават, че е неетично да се правят опити да се лекува ХИВ чрез трансплантация на стволови клетки, тъй като това е токсична, понякога фатална процедура.

Д-р Дебора Персо, специалист по педиатрични инфекциозни болести в Медицинския факултет на университета Джон Хопкинс, каза, въпреки вълнението около последния успешен случай, методът за лечение със стволови клетки все още не може да се счита за панацея за всички заразени.