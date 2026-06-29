За първи път от 1967 г.: 11-годишно дете почина от бяс

След смъртта на дете в Онтарио, Канада, лекарите призовават хората винаги да търсят медицинска помощ след пряк контакт с прилеп, дори и да няма признаци за ухапване или одраскване. Случаят засяга 11-годишно момче, което се събудило с прилеп върху лицето си, върху носа и устата, но без видими рани. Родителите му стигнали до заключението, че тъй като животното не изглеждало да се държи странно, не е необходимо да търсят медицинска помощ. Деветнайсет дни по-късно той отива в болницата с изтръпване на лицето, повръщане и болка, като в крайна сметка му е поставена диагноза "бяс".

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След появата на симптомите на "бяс" няма доказано лечение, способно да спре инфекцията. Поради това грижите за 11-годишния пациент са продължили като поддържащо лечение. Това е първият случай на бяс, придобит на местно ниво, регистриран в Онтарио от 1967 г. насам. От 1924 г. насам в Канада са регистрирани едва 28 случая, пише "Science Alert".

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Родителите на момчето са дали съгласие случаят да бъде публикуван в официален доклад в списанието на Канадската медицинска асоциация с цел повишаване на осведомеността. "Прилепите представляват особена опасност, тъй като ухапванията или драскотините могат да бъдат малки и лесно да бъдат пропуснати, а пациентите може да не си спомнят или да не разпознаят контакт с прилеп", пише лекуващият екип на момчето. "Всеки пряк контакт на човек с прилеп, дори и при липса на видимо ухапване или драскотина, е показание за профилактика след експозиция (PEP) и трябва да бъде обсъден с органите на общественото здравеопазване."

Едно от най-смъртоносните инфекциозни заболявания

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Бясът е едно от най-смъртоносните известни инфекциозни заболявания. Вирусът атакува нервната система, след като проникне в организма чрез заразена слюнка, най-често чрез ухапвания или драскотини. След появата на симптомите заболяването почти винаги е фатално; в световен мащаб са документирани по-малко от 35 оцелели. За щастие, бясът при хората може да бъде предотвратен, ако лечението се приложи преди появата на симптомите. Това се нарича пост-експозиционна профилактика (PEP) и се състои от антитела срещу човешкия бяс и ваксина.

Част от предизвикателството е, че инкубационният период на вируса е непредсказуем. След предаването му той може да продължи от дни до месеци. Освен това първоначалните симптоми могат да бъдат неясни и неспецифични, включително изтръпванее, треска, умора и главоболие, преди да прераснат в по-тежки неврологични симптоми.

В световен мащаб кучетата са основният вектор на предаване, но всеки бозайник в страна, където бясът е ендемично заболяване, може да го предава.

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В Северна Америка повечето случаи са свързани с контакт с прилепи, което представлява специфичен проблем, тъй като зъбите и ноктите им са толкова малки, че раните могат лесно да останат незабелязани.

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Заболяването на момчето от Онтарио е протичало по начин, който според лекарите е типичен за бяса. Първоначално той се е обърнал към болницата с оплаквания от повръщане, "изтръпване" в лицето и изтръпване 19 дни след срещата си с прилепа. Поради тази анамнеза дежурният лекар е уведомил местните здравни власти, за да се обмисли прилагането на пост-експозиционна профилактика (PEP).

Въпреки това, тъй като първоначалните му симптоми са наподобявали и по-често срещани заболявания, той първоначално е бил изпратен у дома с предполагаема диагноза херпесен гингивостоматит – инфекция, която причинява болезнени рани в устата. Когато се връща на следващия ден, състоянието му се е влошило драстично. Появили са се треска, объркване, затруднено преглъщане, прекомерно слюноотделяне, халюцинации и множество увреждания на черепните нерви.

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Лекарите го приемат в интензивното отделение и обмислят експериментални терапии. Въпреки това нито една от тях не е приложена поради бързото влошаване на неврологичното състояние на момчето, ограничената достъпност на леченията и липсата на доказателства за тяхната ефективност. "Терапиите за поддържане на живота бяха преустановени на 17-ия ден от постъпването му", пишат лекарите, "и той почина мирно, с неговите най-близки хора около него."

Самото откриване на прилеп в стаята ви не се счита за достатъчна причина да потърсите лечение. Ако обаче откриете прилеп и не можете да изключите контакт с него, прилепът трябва да бъде уловен, ако е възможно, и да бъде тестван за бяс.

Лекарите на момчето настояват всеки, който е имал пряк контакт, независимо колко кратък е бил той и колко нормално изглежда да се държи прилепът, незабавно да потърси медицинска помощ.

Случаят е описан в списанието "Canadian Medical Association Journal".