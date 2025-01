За сефте: Мъск контра на Тръмп за инвестицията от 500 млрд. долара в ИИ

Водещите технологични компании "ОупънЕйАй" (OpenAI), "Оракъл" (Oracle) и "СофтБанк" (SoftBank) нямат достатъчно средства, за да изпълнят намерението си да инвестират 500 милиарда долара в инфраструктура за изкуствен интелект (ИИ) в САЩ, заяви изпълнителният директор на "Тесла" (Tesla) и "СпейсЕкс" (SpaceX) Илон Мъск, предаде Си Ен Би Си.

Милиардерът направи коментара само часове след като президентът Доналд Тръмп представи мащабния проект в Белия дом в първия си ден на поста.

"Те всъщност нямат средствата", написа Мъск в своята социална платформа "Екс" (X), в отговор на публикация на "ОупънЕйАй" за новото начинание, наречено "Проект Старгейт" (Stargate Project).

They don’t actually have the money

"Искрено уважавам вашите постижения и смятам, че вие ​​сте най-вдъхновяващият предприемач на нашето време", заяви главният изпълнителен директор на "ОупънЕйАй" Сам Олтман днес в отговор на Мъск, като не отговори на съмненията му относно финансирането на проекта.

i genuinely respect your accomplishments and think you are the most inspiring entrepreneur of our time