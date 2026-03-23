Загинали пилоти и десетки ранени, след като самолет на Air Canada се блъсна в пожарна кола в Ню Йорк (ВИДЕО)

23 март 2026, 14:51 часа
И двамата пилоти на самолета, който се сблъска с пожарна кола на летище "Лагуардия" в Ню Йорк, са загинали, а поне 41 души са ранени, съобщи NBC News. Общо 32-ма души са били освободени след оказване на медицинска помощ, добавя телевизионният канал, след като самолет от модел Bombardier CRJ-900, летящ за Air Canada и пристигащ от Монреал, се блъсна в пожарната кола след кацане.

На борда са били 72-ма пътници и четирима членове на екипажа.

Дъждът довел до лоша видимост

Според предварителна информация самолетът се е насочвал към паркинг при лоша видимост поради дъжд, а пожарникарите са отговаряли на сигнал, който не е свързан с инцидента.

По-рано беше съобщено, че поне двама пожарникари са сериозно ранени.

Инцидентът е станал около 11:40 ч. вечерта местно време снощи, 22 март, предава NBC News.

Нюйоркската служба за управление при извънредни ситуации призова хората да "очакват отменени полети, затваряния на пътища и задръствания" около летището и препоръча използването на алтернативни маршрути.

Летище „Лагуардия“ в момента е затворено и няма да бъде отворено отново поне до 14:00 ч. днес, т.е. до 20 ч. наше време - докато властите провеждат разследване. Закриването може да бъде удължено.

Димитър Радев Отговорен редактор
