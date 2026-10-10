Загиналите във войната с Иран американски войници са повече: Официално признание

Пентагонът беше принуден да призна, че официалният брой на загиналите американски войници във войната срещу Иран е всъщност 21 и още 865 са ранени. В официалната статистика бяха добавени 2 несъобщени досега публично смъртни случая, които са станали не при бойни действия - ОЩЕ: Необяснимо официално ранените американски войници във войната с Иран намаляха

Корекцията идва, след като The Washington Post съобщи, че Пентагонът е подценил броя на загиналите, твърдение, което американският военен министър Пит Хегсет отхвърли като "пълна лъжа".

Отделен инцидент по време на обучение в Ирак увеличава общия брой на загиналите американски войници в Близкия изток от 28 февруари до 22 септември, предаде The Washington Post.

А междувременно американският президент Доналд Тръмп не спира с втръсналите до болка глупави клишета - за Иран. И пак той говори пред най-верните си привърженици, на събития в населени места, където републиканците имат подкрепа, която никога не се изчерва. "Можем да приключим много бързо. Не знаят колко съм мил с тях. Не знаят колко мил съм с тях", повтаряше Тръмп като развалена латерна - Още: Войната в Иран и разходите за нея: Демократите поставиха натясно Пийт Хегсет (ВИДЕО)

Trump on Iran: We can end it really quick. They don't know how nice I've been to them. https://t.co/rOhBmd9gXL — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026