Дрогирал ли си се в Белия дом? С този въпрос се сблъсъка по време на интервю Хънтър Байдън, печално известния син на бившия американски президент Джо Байдън. В отговор Хънтър Байдън каза шест пъти "не" и още веднъж "Господи, не".

Хънтър Байдън заяви, че разбира защо хората обвързват зависимостта му с мандата на Джо Байдън – защото тогава разбрали за това, от The New York Post. Обаче, по думите му, Хънтър се излекувал от наркозависимостта си още през 2019 година и оттогава не се е дрогирал, дори не е пил.

Q: Did you ever do drugs in the White House? Hunter Biden: No. God, no. No. No. No. No. No. I got sober in 2019. I haven't had a drink or a drug since June 1st of 2019. https://t.co/IOdHaQejZo — Clash Report (@clashreport) November 24, 2026

Хънтър Байдън обаче беше признат за виновен, че е излъгал дали е употребявал наркотици, когато си е купувал незаконно оръжие. Но баща му го помилва, и то по две дела, по които беше осъден. Освен за незаконно оръжие, Хънтър беше помилван и за укриване на данъци, което се превърна в скандал – ОЩЕ:

Помилването на президентския син се случи, след като Джо Байдън на няколко пъти обеща, че ще позволи на американската правосъдна система да действа и ден след като новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп номинира Каш Пател за ръководител на ФБР. Пател каза преди това, че деловите начинания на Хънтър Байдън трябва да се разследват допълнително – ОЩЕ: Белият дом с обяснение за решението на Байдън да помилва сина си