Не всички никотинови продукти носят еднакъв риск и това не е търговско, а научно послание, което трябва да достига както до пушачите, така и до медицинските специалисти.

Именно върху това разграничение изпълнителният директор на Центъра за тютюневи изделия към Американската агенция FDA Брет Коплоу официално обяви стратегията на САЩ, базирана на концепцията за спектъра на риска (continuum of risk) с два основни приоритета: „Първият ни приоритет е да предотвратим започването на употреба сред младите хора, особено на горими тютюневи изделия. Вторият е да помогнем на хората в САЩ, които все още пушат цигари, да ги откажат или да преминат към продукти, които носят значително по-нисък риск за здравето.“

Брет Коплоу, доктор по клинична психология и по право от Университа в Чикаго, се присъединява към FDA през 2011 г. и заема редица висши правни и регулаторни позиции и има дългогодишен опит в регулацията и политиките в областта на тютюневите изделия. След едногодишния период от 2025 година, в която заема ролята на изпълняващ длъжността, от септември 2026 година оглави постоянно позицията Изпълнителен директор на Центъра за тютюневи изделия към FDA.

Посланието му очерта ясната и последователна политика за обществено здраве в САЩ на една от най-влиятелните регулаторни институции в света - FDA, по отношение на борбата с тютюнопушенето, която ще продължи да определя правилата за огромния американски пазар на тютюневи и никотинови изделия.

Намаляването на вредата от тютюнопушенето заема ясно място в дневния ред на американския регулатор, както показва и изказването на Брет Коплоу – официален гост и говорител на Глобалния форум за никотина и тютюна GTNF в Лисабон.

От 2009 г. САЩ прилага строги процедури за научен преглед на риска за общественото здраве за всеки нов тютюнев и никотинов продукт и за неговото пускане на американския пазар.

През септември 2025 г. FDA обяви старта на новата пилотна програма за ускоряване на процедурите за разрешаване на никотинови паучове в САЩ. Според Брет Коплоу едногодишният опит на Центъра за тютюневи изделия към FDA доказва, че Центърът е намалил с около 70% изоставането при разглеждането на заявления, ускорил е началните етапи на процедурата и предстои пилотно въвеждане на облекчен ред за малки промени във вече разрешени продукти.

Коплоу завява, че с провеждане на по-ефективна оценка на научните данни и по-бърз процес по разглеждане на заявленията за пускане на никотинови паучове на пазара, САЩ ускорява изпълнението на целта за защита на общественото здраве, която е: научно подкрепените никотинови продукти да достигат максимално бързо до потребителите и да насърчават пушачите на цигари да преминат към доказано по-малко вредни алтернативи на традиционното тютюнопушене.

Коплоу очерта посоката, която признава съществените различия в рисковия профил на отделните никотинови продукти. Тя включва и преосмисляне на подхода към ароматизираните електронни цигари и никотиновите паучове и предприемане на нещо, с което Центърът изпитва затруднения. Това е и третият приоритет на FDA: да се предаде знанието и ясно да се разбере от потребителите, че не всички тютюневи и никотинови изделия крият еднакъв риск, както и „медицинските специалисти да разполагат с точна информация за относителните рискове на различните категории тютюневи изделия“, посочи в изказването си Коплоу, според когото тези цели са взаимно свързани.

Международната общност на учените определя тази позиция като особено важна, защото поставя намаляването на вредата от тютюнопушенето, редом с превенцията и защитата на непълнолетните. Подходът не противопоставя отказа от тютюнопушенето на използването на алтернативи, а отчита реалността, че част от пълнолетните пушачи не успяват да се откажат от цигарите въпреки многократните опити.

По-гъвкава регулация и по-бърз достъп до иновации

В ход е работа по пилотни инициативи за оптимизиране на процедурата PMTA (Premarket Tobacco Product Application), включително за по-бързо одобряване на промени в продукти, които вече са преминали регулаторна оценка.

Коплоу подчерта, че целта на новата ускорена процедура за оценка и издаване на разрешения за пускане на пазара на никотинови паучове не е компромис с научните стандарти, а по-ефективен регулаторен процес, който да не създава ненужни забавяния за продуктите, отговарящи на изискванията за защита на общественото здраве.

„Не трябва да прилагаме универсален подход към всички продукти“, заяви той. Това е важен сигнал към индустрията, че FDA е готова да развива по-адаптивна регулаторна рамка, която да насърчава научните иновации и да улеснява достъпа до продукти, способни да допринесат за намаляване на вредите от тютюнопушенето.

Лекарите трябва да познават разликата между цигарите и негоримите алтернативи

Особено важно е и лекарите да се включат в битката с цигарите и да бъдат информирани за различния риск на никотиновите алтернативи спрямо горящия тютюн. Според Коплоу едно от сериозните предизвикателства пред политиката за намаляване на вредата е погрешното възприятие, че електронните цигари и традиционните цигари носят еднакъв риск.

Делът на пълнолетните американци, които правилно разбират, че разрешените от FDA електронни цигари са по-малко вредни от горимите цигари, е спаднал от около 51% през 2012 г. до под 17% през 2022 г. „Това е поразителен обрат и тревожно отклонение от научните доказателства“, коментира директорът Брет Коплоу. И допълва, че пълното отказване от тютюнопушене остава най-добрият резултат за здравето. Но за хората, които не успяват да спрат цигарите, пълното преминаване към разрешен от FDA продукт с по-нисък риск може съществено да намали излагането им на токсичните и канцерогенни вещества, образувани при горенето на тютюна.

„Това не е търговско твърдение. Това е научно твърдение. Медицинските институции трябва да включат тази информация в разговорите за отказване от тютюнопушенето, вместо да пренебрегват съществуването на регулирани никотинови алтернативи“, подчерта той и допълни: „Показателен пример в тази посока е Великобритания, където здравните власти признават вейпинга за най-ефективното средство за отказ от тютюнопушене и редица проучвания потвърждават, че електронните цигари са над 95% по-малко вредни от цигарите.“

„FDA възнамерява да работи активно за по-доброто информиране на лекарите и здравните специалисти“, посочи Коплоу, давайки за пример научна публикация в Journal of the American Medical Association (JAMA), която препоръчва медицинските специалисти да обсъждат никотиновите електронни цигари с пълнолетни пушачи и да обясняват както рисковете, така и разликите между разрешените и неразрешените продукти.