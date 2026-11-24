Зетят на Доналд Тръмп и негов пратеник за мир в Украйна и Близкия изток - Джаред Къшнър - твърди, че се е опитал да убеди президента на САЩ да спре да „напада“ украинския си колега Володимир Зеленски. Къшнър съчувствал на Зеленски, но счита, че навикът на Украйна да преговаря публично е контрапродуктивен, пише списание New York Magazine, което изготви профил на зетя на Тръмп. Самият той определя в статията „голямата награда“ на усилията за мир - за него това е възстановяването на отношенията между Русия и Европа.

Разказът се съдържа в дълъг материал на Андрю Райс, публикуван на 24 ноември и базиран на няколко разговора с Джаред Къшнър.

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Противопоставяне на Тръмп

Къшнър твърди, че е действал в най-добрия интерес на Украйна, като се е опитвал да сложи край на тази „ужасна война“ по всеки възможен начин, пише списанието. Това включва и негови предполагаеми опити да накара Тръмп „да спре да напада Зеленски“.

Снимка: president.gov.ua

Когато Къшнър казал на украинска делегация в Маями, че Тръмп ще приеме предложението на диктатора Владимир Путин за дизелово гориво в замяна на облекчаване на санкциите, Зеленски възразил, че Украйна е превърната в жертва. Тръмп отговорил, че Украйна трябва „да си намери нов президент“, пише изданието.

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„Всеки, който е водил сериозни преговори, знае, че винаги започваш с „не“, докато не стигнеш до „да““, казва Къшнър. „Максималистичните позиции, изтекли в пресата, имат малко общо с действителните преговорни позиции или бъдещите резултати".

"Голямата награда"

Зетят на Тръмп казва, че иска Украйна да има по-добро бъдеще, ако войната приключи. „Това, което се опитвах да покажа на Зеленски, е: "Нека измислим начин, при който, ако успееш да спреш войната и да получиш солидна гаранция за сигурността на Украйна, да се насочиш веднага към икономиката и да бъдеш този, който ще възстанови страната‘" споделя американският пратеник.

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„Голямата награда“, по думите му, не е примирие, а „презареждане на отношенията между Русия и Европа, при което няма да има тази постоянна агресия“.

Снимка: Getty Images

Критиците не са убедени

Бившата американска длъжностна особа Фиона Хил заяви пред списанието, че Путин „се опитва да съблазни Джаред и другите с бизнес сделки“. „Те изобщо не разбират украинците“, каза тя.

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В статията се отбелязва, че предлагането на стимули на Путин, придружено с натиск върху Зеленски, е донесло доста малко резултати по отношение на руските отстъпки.

Къшнър и Уиткоф са начело на усилията на Вашингтон за сключване на споразумение между Русия и Украйна. Преговорите им в Абу Даби този месец обаче не доведоха до пробив. Сега коментарите на Къшнър подсказват напрежение в рамките на американските действия относно това колко силно да се оказва натиск върху Киев, посочват анализаторите от Clash Report.

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