Закон в САЩ: Руски пари може да се харчат за Украйна, забрана за TikTok

Военната помощ, която по същество значи ново оръжие за Украйна, обаче е допълнена и от по-специален закон - за националната сигурност на САЩ. Той включва на практика гаранция да се ползват замразени руски активи в САЩ в помощ на Украйна по икономическо-финансовата част на пакета – 8 млрд. долара (грубо дори до 10 млрд. долара), като руските активи могат да бъдат "впрегнати" по решение на изпълнителната власт в САЩ. Въпросните пари са гаранция по финансово-икономическата част от пакета за Украйна - руските активи могат да бъдат конфискувани, ако Украйна не може да върне отпуснатите заеми в пакета за икономиката ѝ. Решение за кофискация съгласно закона трябва да вземе американската изпълнителна власт. Това е силен сигнал и за Европейския съюз

Относно TikTok - компанията-собственик на платформата ByteDance ще трябва да продаде TikTok в рамките на 9 месеца, ако иска достъп до американския пазар. В противен случай приложението на социалната мрежа няма да се продава за САЩ. Байдън може да удължи с 90 дни срока, ако сметне, че има съществен шанс за сделка за продажбата на TikTok.

Веднага след приемането на законопроекта в Камарата на представителите в събота, 20 април, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков се закани, че "САЩ ще отговарят" за всяка конфискация на руско имущество. "Едва ли ще има ограничения във времето и ние ще направим това по начин, който най-добре отговаря на нашите интереси", каза той: Песков и Захарова се зъбят на САЩ заради руски пари в помощ на Украйна

Междувременно, тази нощ проблеми с атаки с дронове в Русия отново са налице. Според контролираната изцяло от режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин държавна руска информационна агенция ТАСС цитира губернатора на Смоленска област Василий Анохин, който признава, че има атака с дронове в областта. По думите на Анохин в Телеграм, "в резултат на атака на врага срещу граждански енергийни обекти на територията на Смоленска и Ярцевска област са възникнали пожари". Съобщението на Анохин е смешно, защото пише "по всяка вероятност", но още в следващото изречение се казва: "Министерството на извънредните ситуации ликвидира последствията на място" - т.е. явно има попадения.

От написаното от Анохин може да се съди, че има удар в обект от руската петролна индустрия - повече вижте в този материал: Украйна атакува, руска петролна рафинерия гори (ВИДЕО)

Снощи имаше кадри от обстрел и атаки в Белгородска и Курска област:

