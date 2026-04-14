Заради папата: Тръмп "разлюби" Мелони

За пореден път американският президент Доналд Тръмп доказа, че вече е влязъл в този период от човешкото развитие, в който не съзряваш, а се вдетиняваш. С други думи - когато ти ходят по гайдата, всичко е прекрасно, но само нещо да не е както го искаш, край: жлъч до дупка.

Така и Тръмп - след като италианският премиер Джорджа Мелони определи отношението му към папа Лъв XIV за "неприемливо", президентът на САЩ побърза да отвърне: "Тя е тази, която е неприемлива... не я интересува дали Иран има ядрено оръжие".

Още: Мелони за трети път с подкрепа за папата срещу Тръмп (ВИДЕО)

И още остри критики в стила на Тръмп към Мелони: "Харесва ли на италианското общество фактът, че вашият премиер не ни помага да поставим петрола под контрол? Харесва ли на хората това? Не мога да си представя, че им харесва. Шокиран съм от нея. Мислех, че има смелост - грешал съм", предаде италианската библия Corriere della Sera.

"Тя вече не е същият човек и Италия няма да бъде същата страна. Имиграцията убива Италия и цяла Европа", нарежда още Тръмп.

Още: "Не се справя добре": Тръмп отново атакува папата с провокативни думи (ВИДЕА)