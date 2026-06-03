Ще режат парите за образование заради лошите резултати на учениците: Синдикатът пита учителите готови ли са за протест

Правителството иска да приложи рестрикции и в образователната система, да намали средствата за образование и да оправдае това с лошите резултати, като прехвърля вината единствено върху българските учители и директори, при положение, че отговорност трябва да поемат родителите.

Това пишат от Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", които организират допитване до учителите в страната относно готовността им за участие в протести за по-високи трудови възнаграждения.

От синдиката уточняват, че от всички проведени досега срещи с представители на МОН и народни представители се потвърждава приемствеността в политиката по доходите на учителите и служителите. Те пишат, че в програмата на "Прогресивна България" е заложено поддържане на възнагражденията на ниво 125% над средната брутна работна заплата, същото, каквото е предвидено и в КТД за отрасъл "Средно образование".

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"В разговорите обаче се поставя акцент върху неразривната връзка между заплатите на учителите и резултатите на учениците, които се оценяват като незадоволителни. Политиците обвързват ниските резултати, многобройните отсъствия, липсата на мотивация, функционалната неграмотност и останалите дефицити в българската образователна система с учителските възнаграждения, въпреки че тези проблеми са следствие и от либералния модел, допуснат именно от същите политици. Желанието на МФ в правителството е да приложат рестрикции и в образователната система, да намалят средствата за образование и да оправдаят това с лошите резултати, като прехвърлят вината единствено върху българските учители и директори. Обещанията са увеличение на възнагражденията да има след година-две", обявяват от синдиката.

Виновни са родителите и системата

От "Образование" категорично заявяват, че ниските резултати, незадоволителната функционална грамотност, дефицитите в ценностната система, липсата на възпитание и смирение у учениците, както и многобройните отсъствия и поляризацията в българското образование не са по вина на българските учители и директори, а отговорност следва да поемат родителите, МОН, РУО, МВР, МТСП, българските общини и някои неправителствени организации.

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"Нерелевантно и цинично е в дебата за средствата за образование да се включват всички недъзи на българската образователна система, които постепенно я превръщат в социална услуга. Защото наказанието на учителите днес е наказание на обществото към собственото му бъдеще", пишат още синдиците.

Предложенията на синдикатите и работодателите са за поне 10% увеличение на трудовите възнаграждения на всички работещи в системата.

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