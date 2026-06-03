"Всичко е законно": Валентин Златев отговори на обвиненията за руския имот

След публикации и политически реакции около придобиването на руския имот на ул. "Шипка" 20 в София, Валентин Златев излезе с официална позиция, в която отхвърля съмненията за нарушения при сделката.

Повод за изявлението стана информацията, че бившият изпълнителен директор на "Лукойл България" е придобил сградата, собственост на руската държавна компания "Госзагрансобственост", за близо 8,6 млн. евро. Разследващата медия BIRD постави въпроси дали прехвърлянето на имота е съобразено със санкционните режими на Европейския съюз срещу Русия и съобщи, че сделката е вписана въпреки ограниченията.

Случаят предизвика и политическа реакция. По-рано "Демократична България" обяви, че сезира прокуратурата и ДАНС заради данни за възможно заобикаляне на европейски санкции и риск от изпиране на пари при придобиването на имоти, свързани с Руската федерация. От коалицията поискаха и проверки от Министерството на правосъдието, Агенцията по вписванията и Българската народна банка. Още: "Асен Василев видно не е на диета": Борисов отрече за тайна закуска със Златев и Спецов (ВИДЕО)

"Всичко е законно"

В отговор от името на Валентин Златев беше разпространена кратка позиция:

"Във връзка с публично проявения интерес по отношение на имотни сделки, осъществени от г-н Валентин Златев, категорично заявяваме: Всички сделки, по които страна е г-н Златев, са извършени при стриктно спазване на българското и европейското законодателство, отчитайки и следвайки изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз, както и на техните изменения и допълнения. Това е видно и от документите по сделките." Още: Имало ли е тайна закуска в Банкя? Асен Василев пита каква е ролята на Валентин Златев в "Лукойл" (ВИДЕО)

Позицията идва на фона на продължаващите въпроси около продажбата на сградата на ул. "Шипка" 20 - четириетажен имот в центъра на София, който беше предложен на търг от руската държавна структура "Госзагрансобственост". Според публикуваната до момента информация началната цена на имота е била 8,5 млн. евро, а участниците е трябвало да внесат депозит в санкционирана руска банка.