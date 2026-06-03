КИНЕФ не работи, има сигнали за недостиг на бензин А-95 в Санкт Петербург

Ограничение от до 50 литра бензин на едно превозно средство - такава тенденция тръгва вече в сърцето на Русия, а именно в Санкт Петербург. Читатели на местното издание "Фонтанка" са се обърнали към медията със сигнали по темата, с касови бележки и с твърдения, че ограниченията са почнали след като беше спряна работата на рафинерията в Кириши - заради успешна украинска атака с далекобойни дронове - Още: Китай затяга нова примка на зависимост около врата на Путинова Русия, Беларус също е незаменим сега

"Ситуацията е най-трудна за нас с А-95. Проблемът с него е най-голям по отношение на производството, предимно в Кириши. "Роснефт" изпитва подобна ситуация в Ярославъл. Не става обаче въпрос за повсеместен проблем. Да, има бензиностанции, които временно са без бензин. Но това са само няколко, необоротни и в отдалечени райони", коментира пред "Фонтанка" ръководителят на голяма петролна база близо до Санкт Петербург.

Според източници на местното издание в бранша, логистичните трудности са основната причина за забавянето на доставките. "Докато преди изпращахме от Кириши, което беше бързо, сега трябва да изпращаме от, да речем, Перм. Времето за логистична доставка се е увеличило", обясни участник на пазара пред изданието.

В Кириши се намира рафинерията "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ), една от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Русия - Още: Доклади за Зеленски: Над 300 млн. долара щети в Туапсе, разруха в Чебоксари и Кириши. Турция представи своя междуконтинентална балистична ракета (ВИДЕО)

Иначе в момента има ограничения за горивата в т.нар. ДНР, ЛНР, Крим, дори в Белгородска и Курска област. В ДНР не можеш да сипваш повече от 30 литра на едно превозно средство, в ЛНР - 20 литра за А-95, А-92 и дизел, а в Крим въведоха купони за А-95 и до 20 литра за А-92.

Междувременно в Санкт Петербург не работи и мобилния интернет, след като рано сутринта беше ударен Петролният терминал на града - от далекобойни украински дронове. DownDetector и "Сбой" показват резки пикове на оплаквания от потребители - ОЩЕ: Украйна отговори на руските ракети и дронове: С атака в Москва, удар в Санкт Петербург и горящ ракетен завод в Мичуринск (ВИДЕО)

A strike hit one of Russia’s largest oil terminals in St. Petersburg just hours before the St. Petersburg International Economic Forum begins. pic.twitter.com/VlwWFl7FrY — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Източник: "Фонтанка"