24 март 2026, 11:02 часа 323 прочитания 0 коментара
Знае се колко са жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

66 души са загинали при катастрофа на военен транспортен самолет със 125 души на борда в Колумбия, предаде АФП, цитирана от БТА.

Инцидентът стана вчера скоро след излитане на машината в югозападната част на страната.

Самолетът "С-130 Херкулес" катастрофира в Пуерто Легисамо, отдалечен район в департамента Путумайо, който граничи с Перу и Еквадор.

По-рано командир на колумбийските Военновъздушни сили заяви, че на мястото на катастрофата са изпратени допълнителни екипи, за да се установят причините за трагедията.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Самолетна катастрофа Колумбия жертви военен самолет
