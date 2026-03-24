Знае се колко са жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

66 души са загинали при катастрофа на военен транспортен самолет със 125 души на борда в Колумбия, предаде АФП, цитирана от БТА.

Инцидентът стана вчера скоро след излитане на машината в югозападната част на страната.

Самолетът "С-130 Херкулес" катастрофира в Пуерто Легисамо, отдалечен район в департамента Путумайо, който граничи с Перу и Еквадор.

По-рано командир на колумбийските Военновъздушни сили заяви, че на мястото на катастрофата са изпратени допълнителни екипи, за да се установят причините за трагедията.

