Как Рогозин и представители на западните космически агенции се упражниха в "красноречие"

„Като американци вие имате пълно право да изказвате лично мнение <...>, но моля помнете, че вашите изявления като бивши астронавти на НАСА имат допълнителна тежест и нападките срещу нашите руски партньори нанасят ущърб на дейността на текущата мисия“, се казва в обръщението.

Рогозин обясни от какво зависи участието на Русия на МКС



Междувременно Скот Кели обясни, че много руснаци са ненавиждани в САЩ. Бившият морски пилот разказа за тази ненавист във Washington Post. Съпругата на Кели – Амико, по произход била украинска американка, затова израснала с чувство за връзка с руската култура и говорела на руски. Но след началото на войната в Украйна живеещите в САЩ рускоговорящи украинци се сблъскали с глобален проблем: много американци ги възприемали като руснаци и си позволявали „ненавистни изказвания“.

На фона на продължаващата война в Украйна шефът на Роскосмос и представители на западните космически агенции упражниха своето „красноречие“. На 2 март Дмитрий Рогозин написа в Twitter: „Стартовият екип на Байконур реши, че без знамената на някои страни нашата ракета ще изглежда по-красива“ заедно с видео, на което специалистите поставят лепенки върху знамената на САЩ и Япония върху ракетата:

На това американският астронавт и участник в четири космически полета Скот Кели отвърна: „Димон, без тези знамена и чуждата валута, която носят, твоята космическа програма няма да струва и едно изядено яйце.“

В резултат на това схватката приключи по следния начин: Дмитрий Рогозин написа, че бившият астронавт може да има деменция в резултат на претоварване и стрес от четири полета в Космоса, и го покани да се подложи на преглед „в Института за мозъка на нашата федерална Медико-биологична агенция”.

ВИЖТЕ ОЩЕ: Рогозин пророкува, че до 2030 г. МКС ще се разпадне, и си размени "любезности" с американски астронавт

На 5 март телевизионното студио на Роскосмос публикува „шеговито“ видео. В него доста правдоподобно и на фона на красноречива (в този контекст) песен руските космонавти „стягат куфарите“ и отделят своя „Союз“ от МКС. Те оставят третия обитател на станцията – астронавта на НАСА Марк Ванде Хей – „без кормило и без платна“.

Отчитайки, че 1 април е още далече, американците (и другите участници в проекта МКС) възприели подобен сценарий като пряк шантаж.

Наложило се Роскосмос бързо да обяснява черния хумор на партньорите по МКС - Русия не практикувала средновековния пиратски обичай да изоставя членове на екипажа на пустинен остров. НАСА, Канадската и Европейската космическа агенция приели шегата като напълно сериозен намек за плановете на Русия да прекрати сътрудничеството в околоземното пространство и да започне създаването на национална орбитална станция по примера на китайците.

В същото време Дмитрий Рогозин не изключи, че руска орбитална служебна станция, ако ѝ е писано да бъде построена и изведена в орбита, може да се превърне в своеобразна военна база за ВВС на Русия. За сравнение МКС по самата си идея е насочена изключително към мирни изследвания. Той окачествил реакцията на западните медии към „комичното“ видео като "истерична".

НАСА се успокоява от факта, че дори при най-благоприятния сценарий Русия е малко вероятно да създаде и пусне такава станция преди края на 20-те години. Особено в среда, в която е невъзможно да се предвиди развитието на събитията за седмица напред, всяко дългосрочно планиране се превръща във футурологични упражнения.

Някои американски астронавти също припомнили, че Дмитрий Рогозин обикновено обича да прави гръмки изявления, които понякога нямат нищо общо с реалността.

„В момента няма непосредствена заплаха за Марк Ванде Хей. Но дори Русия наистина да реши да изпълни заплахата си, както в това видео, ние ще се обърнем за помощ към SpaceX Corporation“, казва астронавтът Тери Виртс пред Fox News.

Междувременно ръководителят на SpaceX Илон Мъск съобщил, че неговата компания наистина ще извършва техническа работа на МКС вместо санкционирания Роскосмос.

Заплахата на ръководителя на Роскосмос, шеговита или не, да остави американския член на МКС в орбита, всъщност изобщо не трябва да тревожи НАСА, заявил космонавтът Сергей Крикальов пред NEWS.ru.

„За американците отказът от космическия кораб "Союз" не е критичен - те отдавна летят до МКС на своите космически кораби Dragon и се стиковат към своите възли. Вече не една експедиция се доставя там по този начин“, заявил Крикальов, който е изпълнителен директор по пилотираните космически програми на Роскосмос.

Представителят на Европейската космическа агенция Бриджит Колмзи заявила пред NEWS.ru, че в момента агенцията не вижда възможност за замяна на руските „Союз“ като „задвижваща система“ за МКС и че тази тема ще бъде обсъдена специално.

Марк Ванде Хей също е отлетял до МКС на космически кораб "Союз МС-18", заедно с Пьотър Дубров и космонавта на Роскосмос Олег Новицки – на 9 април миналата година. Хай ще постави световен рекорд за непрекъснат престой извън пределите на Земята (335 дни към деня на приключване на мисията, насрочен за 30 март). Роскосмос бързо разбрал, че шегата е безвкусна, и публикувал самоопровержение.

„Роскосмос никога не е давал повод на своите партньори да се съмняват в неговата надеждност, астронавтът Марк Ванде Хей ще се върне на Земята с руския космически кораб „Союз МС-19“ заедно с Антон Шкаплеров и Пьотър Дубров. Безопасната работа на екипажа в орбитата на МКС е най-важният приоритет за Роскосмос“, казват от руската държавна корпорация.

Това обаче не е единственият път, когато от името на Роскосмос се правят изявления, от които на публиката извън Русия ѝ настръхва косата. Така на 12 март Роскосмос публикува карта на света, която показва най-вероятните зони за падане на 500-тонната МКС, ако напусне орбита в неконтролиран режим.

„Най-малка опасност от разрушаване МКС представлява именно за Русия. Но населението на други държави, включително и тези, ръководени от „кучетата на войната“, си струва да се замислят над цената на инициираните от тях санкции срещу Роскосмос, над цената на маниакално разрушеното от Запада международно космическо сътрудничество. Безумци”, пише Рогозин в Twitter в коментар към картата. (ВИЖТЕ ОЩЕ: "Безумци": Рогозин поиска сваляне на санкциите, припомняйки къде може да падне МКС)

Западните космически агенции отказват да разберат „шегите“ на руския си колега. Още през 2014 г. шефът на Роскосмос заплаши, че Русия ще спре да предоставя места в "Союз" за екипажи от страни, наложили санкции срещу Русия след анексирането на Крим. Демонстрирайки доста странно чувство за хумор, той покани НАСА да доставя астронавтите си в орбита с помощта на огромен батут.

Рогозин изрази подобно желание пред западните си колеги и малко след началото на войната в Украйна. Той заплаши, че след като Русия спре доставките на ракетни двигатели за Съединените щати, НАСА ще трябва да изпраща своите астронавти в орбита на метли.

В отговор мениджърът за стартиране на SpaceX, българинът Кико Дончев, иронично заяви, че корпорацията определено ще последва този съвет. „Дойде времето да накараме американските метли да летят, разнасяйки звуците на свободата“, каза той на 9 март.

Шефът на SpaceX Илон Мъск отиде още по-далеч. На 14 март той предизвика руския президент Владимир Путин директно на дуел.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна