Оценка: Бавенето на Запада с оръжията за Украйна усложни войната (ВИДЕО)

Украйна няма военно-промишлен комплекс, с който да се противопостави на Русия и зависи почти изцяло от западната помощ. Затова и получаването ѝ – какво, колко, кога, влияе най-много на военното планиране и изпълнение на операции от украинската армия.

От ISW посочват, че руската офанзива стигна до кулминация и почна да затихва след превземането на Северодонецк и Лисичанск в началото на юни, 2022 година. Тогава Запада, най-вече САЩ, доставиха оръжейни системи като гаубици (самоходни и несамоходни) плюс HIMARS, но не беше поет ангажимент за доставка на танкове и бронирани машини на пехотата в голямо количество. Още тогава Украйна предупреди, че запасите от боеприпаси от съветската ера се изчерпват и няма как да бъдат възстановявани, но Запада не промени решително характера на доставяната помощ, отчитайки този факт. Запада трябваше още тогава да се фокусира върху пълното модернизиране на украинската армия на база западни оръжия, подчертават от ISW.

Epic episode. Russians in flight pic.twitter.com/tPN3X85kCg — Paul Jawin (@PaulJawin) January 28, 2023

Безспорно западните конвенционални оръжия са по-добри от руските – само HIMARS например даде решителен ефект за изтласкването на руснаците от Херсон, след като украинците ефективно съсипаха логистиката на руските части в града и на запад от Денпър до степен, в която руснаците не можеха да поддържат силите си в този регион с елементарни доставки – боеприпаси най-вече. Връщането на почти цялата Харковска област и западната част на Херсонска област представляваше освобождаване от руска окупация на над 12 000 квадратни километра – невероятен успех, показващ, че руската армия може ефективно да бъде сломена с подходящите оръжия и при умение и знание как да се използват те за реализиране на успешна стратегия. Но липсата на ангажимент за доставка на важни оръжейни системи като танкове и БТР-и още преди тези офанзиви, а и когато те вече се случваха, попречи на украинците в планирането – те нямаха гаранция, че ще могат да заменят загубена при операциите тежка военна техника – най-вече танкове и БТР-и, категорични са от ISW. Това изглежда и основната причина да няма голяма зимна украинска контраофанзива – защото чак през януари вече беше поет западен ангажимент за доставка на танкове, а те тепърва ще идават тоест още месеци на логистика, на обучение. "Ако Запада беше поел ангажимент за доставка на тежки военни сухопътни машини в началото на лятото на 2022 година, Украйна щеше да може да ги ползва в периода октомври – ноември 2022 година" - такава е оценката на ISW за времевия период, който трябва, за да си проличи ефекта на западното оръжие на бойното поле.

Съответно – Русия успя да заздрави отбраната в Луганска област, където беше логично да се развие украинска контраофанзива след успеха през септември в Харковска област. Руската тактика да се действа в стил „камикадзе“ най-вече от ЧВК Вагнер срещу Бахмут ангажира ценни украински ресурси за отбрана на града, който се превърна в политически символ, но това допълнително попречи на планирането и разгръщането на мащабна украинска контраофанзива. Отделно, периодичните мащабни руски бомбардировки още повече дадоха време на руснаците да пооправят неразборията във военно отношение на терен, тъй като ангажираха украински ресурс за стабилизиране.

Предвид западните ангажименти за танкове, Украйна все още може да стартира зимна контраофанзива, но прозорецът за това вече е почти затворен, още повече, че Русия явно също планира съответни действия в Луганска област. И украинците, и руснаците ще трябва да отчетат пролетта като сезон, в който теренът ще е разкалян и тежката военна техника няма да може да бъде използвана ефективно. Съответно, Украйна може да трябва да чака за голяма офанзива чак до края на май и началото на юни, заключват от ISW.

Развитие на военните действия в Украйна

Previous video in better quality. 4th Brigade NGU and aerial scouts of the Svoboda Battalion together with the artillery of the 28th brigade destroy the Russian command post in the Bakhmut area.https://t.co/qgbQhWtZsc pic.twitter.com/3QNnujK6Ry — Paul Jawin (@PaulJawin) January 29, 2023

Отново в сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия е посочено, че през последното денонощие украинците са отбили руски атаки при Клещеевка (7 километра югозападно от Бахмут) и Ивановско (6 километра западно от Бахмут). Това тотално противоречи на констатацията на популярния руски телеграм канал "Рибар", който твърди, че оставало да бъде преодоляна още една последна голяма украинска отбранителна линия на южния фланг на Бахмут – село Красно, което вече се пада буквално в тила на града (КАРТА). Припомняме, че голямата руска цел е да бъде отрязан пътят Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут (Т0504), по който се правят доставки за защитниците на Бахмут, както и градът да бъде ефективно обкръжен, за да се наложи на украинците да се изтеглят.

Russian airborne infantry fighting vehicle (BMD) under fire from Ukrainian artillery. Definitely damaged. pic.twitter.com/eK5DuWRgfU — Paul Jawin (@PaulJawin) January 29, 2023

The 54th mechanized brigade stopped another Russian assault wave pic.twitter.com/fcEmRNJKJK — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 29, 2023

От руска страна вече има пълно мълчание относно Угледар (Въгледар, Вухледар) - "Рибар" смени плочата и говори, че "руската морска пехота води позиционен бой с превъзхождащи сили на противника".

⚡️Video from inside Vuhledar today.



POV of the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/iIBrDgZ1hN — War Monitor (@WarMonitors) January 29, 2023

Междувременно, украинската армия нанесе прецизни артилерийски удари по важна за руската армия инфраструктура в окупираните територии. Разрушене е жп мост между Мелитопол и Токмак, Запорожка област. Според Владимир Рогов, член на назначената от руснаците местна военна администрация, това е направено с HIMARS. Рогов беше този, който почна да тръби в Телеграм как руската армия тръгва на офанзива в Запорожието миналата седмица, но вече от 3 дни си мълчи. Отдавна бяха направени оценки, че активността на руснаците там е ограничена.

Apparently a railway bridge. There is damage, but this doesn't look unrepairable to me.



Well, it's temporarily out of order. https://t.co/bO7Qv7Yew8 pic.twitter.com/hfr6NJfmxn — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 29, 2023

В Иловайск, Донецка област, също беше нанесен успешен украински артилейски удар. Уцелена е местна жп гара, използвана от руската армия като логистична точка за прекарване на военно оборудване.

ОЩЕ: Заради големите загуби на ЧВК Вагнер при Бахмут идват редовни руски части (ВИДЕО)