Заради големите загуби на ЧВК Вагнер при Бахмут идват редовни руски части (ВИДЕО)

Атаката срещу Бахмут е изражение на целта на руската армия да достигне до административната граница на Донецка област на запад. Освен това, руснаците искат да овладеят изцяло и Луганска област, като отправна точка за това изглежда ще е Лиман – повторното завладяване на града ще позволи важни офанзивни операции като в Донецка, така и в Луганска област. Атаката срещу Угледар (Въгледар, Вухледар) в югозападната част на Донецка област (директно по линия откъм Мариупол) подсказва, че може би руското военно ръководство иска да постигне целта си за овладяване на Донбас с натъпление от няколко направления, но според оценка в дневния доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) е много малко вероятно такава тактика, изискваща координирани операции с участието на няколко различни вида армейски части, да бъде реализирана успешно – заради понесените вече тежки руски загуби във войната дотук, които едва ли са наваксани ефективно от гледна точка възстановяване на качество на бойни възможности. По-вероятно е руското военно командване да планира няколко фази на настъпление в Луганска и Донецка област, с които в рамките на между 6 месеца и година да цели пълното овладяване на двете области. Засега руската тактика е формирана на база "камикадзе" - вълна след вълна пехотни атаки, без грижа за човешките жертви, затова и извършвани от затворниците в ЧВК Вагнер. Всичко това не означава, че руското военно командване няма отново да опита да се разгърне на няколко фронта. Но предвид краткото време до пролетта и дъждовното време, което ще разкаля терена, офанзивни операции с тежка военна техника и то от няколко направления сериозно ще бъдат затруднени, предупреждават от ISW.

Развитието на военните действия в Украйна

The 110th separate mechanized brigade shows a nice compilation of destroyed Russian manpower and equipment. pic.twitter.com/7YGa467sMw — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 28, 2023

(КАРТА) За втори пореден ден в сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия Ивановско (6 километра западно от Бахмут) и Клещеевка (7 километра югозападно от Бахмут) са посочени като места, където украинците са се справили с руския натиск през изминалото денонощие. Именно там обаче украински източник твърди, че руснаците са успели да овладеят важни позиции, които ще им позволят да отрежат пътя Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут (Т0504) тоест важна логистична връзка за отбраната на Бахмут: При Бахмут: Бавен руски напредък, при Кремена украинците удрят (ВИДЕО)

The defense of Bakhmut continues. Artillery of the AFU strikes at the locations of Russian troops. Observes and corrects the Skala battalion. Northeast part of Bakhmut. pic.twitter.com/M1UoZoShxW — Paul Jawin (@PaulJawin) January 29, 2023

Има и твърдение от ЧВК Вагнер, че са превзели Благодатно, но това не е потвърдено - в обзора на руското военно министерство няма абсолютно нищо конкретно за овладяване на нови позиции никъде по целия фронт. За сметка на това потвърдено, с видеокадри от AFP, се виждат изоставени трупове на руски войници при неуспешна атака в посока към Северск, на север-северозапад, в близост до Лиман.

#AFP Exclusive images of abandoned Russian soldiers’ bodies on frontline near #Siversk. 'Apparently they were forbidden to retreat. They didn’t even take their wounded’, explains Vladislav, 24 year old Ukrainian serviceman, ’nobody wants to have them.' #ukraine #siversk #Wagner pic.twitter.com/fHvDNBmqi0 — Arman Soldin (@ArmanSoldin) January 28, 2023

На юг, украинците за пореден ден посочват, че са спрели руснаците при Угледар, Водяне и Маринка – последните две позиции са важни за опазването от обкръжаване на Авдеевка. Авдееква е най-силната украинска позиция в тила на град Донецк и отдавна е трън в очите на руснаците, които обаче така и не могат да направят нещо съществено по въпроса.

Video from Ukraine's 110th Mechanized Brigade of strikes on several Russian armored vehicles near Avdiivka, Donetsk Oblast.https://t.co/5OE10V2oaf pic.twitter.com/PWwYHBhHZ7 — Rob Lee (@RALee85) January 29, 2023

При Угледар боят е свиреп, като редица видеокадри показват какви сериозни загуби търпят руснаците, но и че самият град вече е подложен на тежък руски артилерийски огън:

Russian tank destroyed by 72nd brigade near Vuhledar. 72nd Br BackAndAlive pic.twitter.com/7UtBjyspry — Paul Jawin (@PaulJawin) January 28, 2023

The 72nd brigade of the Armed Forces of Ukraine repels Russian attack on Vuhledar pic.twitter.com/ACZD2Ye3TM — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 28, 2023

⚡️Z filming Vulgedar reportedly today. pic.twitter.com/WFSVrbBq3r — War Monitor (@WarMonitors) January 28, 2023

В Луганска област има данни за постепенно изтласкаване на руснаците от позиции при Куземивка – на 15-тина километра северозападно от Сватово, както и за напредък на север на украинската армия откъм Билохоривка. Потвърдено е нанесен удар с HIMARS по болница в Новояйдар, на изток от Кремена, където са приети за лечение ранени руски войници.

Kreminna area, Luhansk region. 71st Jager brigade destroys Russian positions, truck and manpower. Self-propelled howitzer AHS Krab works. pic.twitter.com/Sh20xEBOSE — Paul Jawin (@PaulJawin) January 28, 2023

Footage of a BMPT tank support combat vehicle reportedly in the Kreminna area. 31/https://t.co/Om14uosjIBhttps://t.co/km5Edmkz05 pic.twitter.com/SLRMakQF8p — Rob Lee (@RALee85) January 29, 2023

В Запорожка област руснаците вече не говорят за настъпление – по-точно Владимир Рогов, който е член на т.нар. военна администрация, назначена от руснаците за областта. Какво се случи при опита за руска активност там – нови видеокадри добре демонстрират:

