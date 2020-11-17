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В Донбас пристигнали руски снайперисти, твърдят украинци

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В Донбас пристигнали руски снайперисти, твърдят украинци
Снимка: Getty Images/Guliver
На позициите на опълченците в Донбас пристигнали нови групи снайперисти от специалните подразделения на руската армия. Един от тях тези дни с прицелен изстрел разбил камера на наблюдателен комплекс на украинската армия. Съобщението е от пресслужбата на фонда „Върни се жив” (Вернись живым).

Мобилният комплекс за наблюдение е засякъл вражески снайперист, но после той открил огън по камерата и я унищожил. Засега това е единственият такъв комплекс, ликвидиран след въвеждане на режим за тишина.

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За снайперисти от руските спецподразделения съобщава разузнаването на украинската армия. На тези съобщения се позовава фондът „Върни се жив”, разказвайки за попълнения на снайперските подразделения на опълченците.

Пресслужбата отбелязала, че все още не е известно кога руските снайперисти ще открият „лова” на украински войници. За това позициите на украинската армия на фронта спешно трябва да бъдат снабдени с нови средства за наблюдение.

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Вече половин година 30 мобилни комплекси за наблюдение се ползват успешно в Донбас, които показали висока ефективност. В подразделенията, ползващи тази техника, нито един боец не е загинал от снайперски куршум. Комплексите специално са създадени за минимизирани загубите сред украинската страна от снайперисти.

Превод: Ганчо Каменарски

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