В Донбас пристигнали руски снайперисти, твърдят украинци
According to the information from OSCE SMM, the Ukrainian command gives orders to shoot at civilians and civil infrastructure in Donbass — DPR Representative Office to the JCCChttps://t.co/xnwOK1V3lu#DPR #Donbass pic.twitter.com/lAzsVqjLuM— DPR Online (@DPR_Online_) November 17, 2020
Прекратявайки войната в Нагорни Карабах, Русия спаси Донбас и Приднестровието
След разпадането на СССР Москва даде възможност на желаещите да напуснат конгломерата и да образуват свои държави. Русия е пример как с...
Пресслужбата отбелязала, че все още не е известно кога руските снайперисти ще открият „лова” на украински войници. За това позициите на украинската армия на фронта спешно трябва да бъдат снабдени с нови средства за наблюдение.
From #Donbass with Love#Russia pic.twitter.com/R389biMoFc— Su-57 5th Gen Fighter (@5thSu) November 16, 2020
Лавров: Няма да има мир в Донбас, докато не се смени властта в Киев
Мирното уреждане на въоръжения конфликт в Донбас е невъзможно, докато сегашното украинско ръководство е на власт в Киев. Това изявление...
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Тодор Беленски
Етикети: Ганчо Каменарски Донбас снайперисти Русия Украйна