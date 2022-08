Войната през очите на руски войник: Бездарно командване, липса на медицинска помощ и шантаж

За руската армия в навечерието на войната

Безуспешно търсейки работа, решавам да се върна в армията. Идва заповед да отида в частта (в Крим). След 10 дни ми дават униформа, но лятна. Няма кубинки моя размер и отивам да си купя.

В средата на октомври ни дават междусезонна и зимна униформа, но износена. Няма размери за всички. Отказвам да нося похабена униформа, при това не моят размер и започва изостряне на отношенията с командването. След скандал с ротния отивам и си купувам.

Пристигаме на площадката за учебни скокове с парашут. През нощта бяха минусови температури, пътувахме в открити КАМАЗ-и. Много от войниците бяха без топли дрехи: някои не получиха, други отказаха. За една седмица в инфекциозното отделение постъпиха около 30 войници от моята част.

За "ученията" преди войната

През февруари моята рота беше на полигона в Стари Крим. Разбирах, че нещо се готви. Изгониха всички, които бяха болни или се уволняваха.

Следващите няколко дни ходихме на стрелбището, там най-накрая взех автомат. Оказа се, че той е със счупен ремък и е ръждясал. По време на първите нощни стрелби автоматът засече.

На 20 февруари дойде заповед всички да се приготвяме и да се придвижим неизвестно къде. Тогава вече всички бяхме мръсни и уморени. Някои вече месец живееха на полигона без никакви условия, нервите бяха опънати до краен предел, атмосферата ставаше все по-сериозна и неразбираема.

На 23 февруари дойде командирът на дивизията и ни поздрави с празника, обяви, че от утре надницата ни става 69 долара. Това беше знак, че предстои нещо сериозно.

За първите дни на войната

На 24 февруари се събудих в два часа през нощта в КАМАЗ-а, колоната беше строена с изключени двигатели и изгасени фарове. От двете страни на колоната имаше реактивна артилерия. Не можех да разбера - ние ли откриваме огън срещу настъпващи украинци? Или по НАТО? Ние ли нападаме? По кого стреляме?

Колоната тръгна бавно. Чух стрелба и взривове от мястото, накъдето отивахме. Къде и защо отиваме не беше ясно. Знаехме само, че е започнала истинска война. По-късно разбрах, че е имало заповед да отиваме към Херсон. Разбрах, че сме нападнали Украйна, че вече има ранени и убити. Командирът не разбира какво се случва.

На 28 февруари разбирам, че някой е стрелял по граждански автомобил. В колата са били майка с деца, оцелява само едно дете.

Настъплението към Херсон

Цялата ни подготовка беше на хартия. Техниката е безнадеждно остаряла. Дори тактиката ни е от времената на нашите дядовци. Тези, които бяха на предна линия, вече са унищожени.

Започва да се стъмва, идва заповед да се скрием в окопите. Беше много студено. Никой нямаше спален чувал. Не ни е нужен противник, командването ни постави в такива условия, че бездомниците живеят по-добре.

На следващия ден пристигнахме в пристанището в Херсон. Всички започнаха да обикалят сградите в търсене на храна, вода, душ и място за нощувка. Някои взимаха компютри и всичко ценно, което можеше да се намери. Аз не бях изключение, намерих шапка и я взех.

В офисите имаше столова с кухня и хладилници. Изядохме всичко, което имаше - като диваци. За една нощ обърнахме всичко с краката нагоре.

