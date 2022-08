Ще посмее ли Путин да взриви бъдещ завод "Байрактар" на зетя на Ердоган?

"Фактът на създаването на такъв обект, най-вероятно, веднага ще попадне в темата за демилитаризацията. Но това само ще удължи страданието на украинците и няма да помогне да се избегнат целите на специалната военна операция", заяви Песков.

The Kremlin said if a factory producing Turkish Bayraktar TB2 UAVs appears in Ukraine, it will become a legitimate target for Russian missiles.



The Baykar Makina construction agreement in the Kiev region is at the final stage of ratification, it was reported earlier.#Ukraine️